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کشتی تجاری در دریای عمان منهدم شد

جت جنگنده ارتش آمریکا به یک کشتی با پرچم پاناما (که با نام «Arika Sun» نیز شناخته می‌شود) حمله کرد و بدون آسیب رساندن به خدمه، نیروی محرکه کشتی را به طور کامل از کار انداخت.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۹۸
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1664 بازدید
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کشتی باری تجاری

به گزارش تابناک؛ ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کرد که یک کشتی باری تجاری را در خلیج عمان پس از آنکه خدمه کشتی هشدارها را نادیده گرفتند، هدف قرار داده است.

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در X اعلام کرد: «یک جت جنگنده ارتش آمریکا با یک مهمات دقیق به عقب کشتی M/V Ocean Molica با پرچم پاناما (که با نام «Arika Sun» نیز شناخته می‌شود) حمله کرد و بدون آسیب رساندن به خدمه، نیروی محرکه کشتی را به طور کامل از کار انداخت. »

رویترز نتوانست بلافاصله با اپراتور این کشتی فله‌بر برای اظهار نظر تماس بگیرد. 

سنتکام به دریانوردان در خلیج عمان و مناطق نزدیک به تنگه هرمز هشدار داد که به هشدارهای محاصره توجه کنند، اطلاعیه‌های ارسالی به دریانوردان را رصد کنند و با نیروهای دریایی ایالات متحده تماس بگیرند. 
منبع: فرارو

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دریای عمان کشتی باری آمریکا انهدام کشتی سنتکام ارتش آمریکا کشتی تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
5
10
پاسخ
مرگ بر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
2
3
پاسخ
پاناما باید خسارت کشتی را از آمریکا بگیرد
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