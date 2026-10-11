کشتی تجاری در دریای عمان منهدم شد

جت جنگنده ارتش آمریکا به یک کشتی با پرچم پاناما (که با نام «Arika Sun» نیز شناخته می‌شود) حمله کرد و بدون آسیب رساندن به خدمه، نیروی محرکه کشتی را به طور کامل از کار انداخت.

به گزارش تابناک؛ ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کرد که یک کشتی باری تجاری را در خلیج عمان پس از آنکه خدمه کشتی هشدارها را نادیده گرفتند، هدف قرار داده است.

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در X اعلام کرد: «یک جت جنگنده ارتش آمریکا با یک مهمات دقیق به عقب کشتی M/V Ocean Molica با پرچم پاناما (که با نام «Arika Sun» نیز شناخته می‌شود) حمله کرد و بدون آسیب رساندن به خدمه، نیروی محرکه کشتی را به طور کامل از کار انداخت. »

رویترز نتوانست بلافاصله با اپراتور این کشتی فله‌بر برای اظهار نظر تماس بگیرد.

سنتکام به دریانوردان در خلیج عمان و مناطق نزدیک به تنگه هرمز هشدار داد که به هشدارهای محاصره توجه کنند، اطلاعیه‌های ارسالی به دریانوردان را رصد کنند و با نیروهای دریایی ایالات متحده تماس بگیرند.

منبع: فرارو