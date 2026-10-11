قتل همسر با ادعای خودکشی در تهران

بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران از صدور قرار جلب‌ به ‌دادرسی برای مردی صادر شد که متهم است همسر خود را به قتل رسانده است.

به گزارش تابناک؛ شهرام مرد میانسالی بود که به اتهام قتل همسر حدود ۴۰ ساله‌اش در اسفند سال ۱۴۰۲ در پایتخت بازداشت شد. تحقیقات اولیه نشان داد این زن ۲ فرزند خردسال داشته و از تراس طبقه سوم ساختمان محل زندگی‌شان به پایین پرت شده و بر اثر سقوط از بلندی فوت کرده است.

متهم مدعی بود همسرش خودکشی کرده و در مرگ وی نقشی نداشته است. این در حالی بود که شواهد محل حادثه نشان داد خودکشی در کار نبوده و این زن به قتل رسیده، زیرا نحوه سقوط طوری بود که نشان می‌داد او به عمد پایین افتاده است.

متهم دیروز برای آخرین جلسه تحقیقات به شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی تهران انتقال یافت و مورد تحقیق قضایی قرار گرفت، اما همچنان با گذشت چند سال از این ماجرا گفته‌های قبلی‌اش را تکرار کرد و مدعی بود همسرش خودکشی کرده و وی قاتل نیست.

خانواده مقتول برای داماد خانواده درخواست قصاص کرده بودند. با توجه به ادله کشف‌شده در پرونده ازجمله آثار ضرب و جرح و خراش روی دستان قاتل در زمان دستگیری، به‌هم‌ریختگی خانه و شنیدن صدای کمک‌خواهی و ناله‌های زن توسط همسایه‌ها، برای این مرد به اتهام قتل عمدی کیفرخواست صادر شد.

محسن اختیاری بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر گفت: با توجه به شواهد موجود، متهم در برابر اتهام قتل همسرش قرار دارد و به اتهام مباشرت در قتل عمدی برای او قرار جلب به دادرسی صادر شد.