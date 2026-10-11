زن تبعه خارجی که با انداختن چادرروی سردختر بچه۴ساله گوشواره های طلای او را به سرقت برده و موجی از وحشت را درچشمان کودک ایجاد کرده بود درحالی با تلاش نیروهای کلانتری امام رضا(ع) مشهد به دام افتاد که کودک مذکور در آغوش پلیس، پناهگاه امنی یافت و آرام گرفت.

به گزارش تابناک؛ چندروز قبل زن جوانی سراسیمه وهراسان با پلیس تماس گرفت و از وحشت آفرینی دزد ناشناسی خبرداد که گوشواره‌های دختر۴ ساله اش را سرقت کرده بود. به دنبال دریافت این خبر، بلافاصله گروهی ازعوامل انتظامی با دستور ویژه سرگرد احسان سبکبار (رئیس کلانتری امام رضا (ع)) عازم محل وقوع سرقت در مرکز تجاری شدند و تحقیقات مقدماتی را با بازبینی دوربین‌های مداربسته آغاز کردند.

بررسی‌های تخصصی نشان داد زن جوان درمرکزتجاری امام رضا (ع) به همراه دخترش مشغول بازدید از فروشگاه‌ها بودکه دریک لحظه دختر خردسال ازمادرش فاصله گرفت. درهمین شرایط زن ناشناسی که اطراف را می‌پایید به کودک نزدیک شد و با انداختن چادر روی سر وی، در عرض چند ثانیه گوشواره هایش را بیرون کشید و درمیان جمعیت گم شد. دخترک که بسیار وحشت کرده بود، اشک ریزان به دنبال مادرش دوید و با ترس و نگرانی عجیبی که درچهره داشت ماجرای سرقت گوشواره هایش را بازگو کرد.

ابتدا یکی از افسران انتظامی با دلجویی توام با مهربانی دخترک را در آغوش گرفت و به او قول داد که پلیس دزد گوشواره هایش را دستگیر می‌کند. ازسوی دیگر گروه تخصصی نیرو‌های عملیاتی، وارد عمل شدند و با اشراف اطلاعاتی و همچنین استقرار در دو سوی مرکز تجاری، موفق شدند، زن سارق را که «گوهر-پ» نام دارد شناسایی کنند، اما او قبل از حضور نیرو‌های انتظامی از بازار خارج شده بود.

به همین دلیل خیلی زود رصد‌های اطلاعاتی با بهره گیری از تجربیات ارزنده رئیس کلانتری ادامه یافت و نیرو‌های تجسس در کمتر از۲ ساعت مخفیگاه سارق را شناسایی و او را به دام انداختند.

با انتقال وی به مقر انتظامی، لبخند زیبایی برلبان دخترک نقش بست و افسر پلیس، گوشواره‌های سرقتی را به گوش دختر زیبا آویزان کرد و از او قول گرفت که هیچ وقت دست مادرش را درمکان‌های شلوغ رها نکند!

درهمین حال بررسی‌های افسران دایره تجسس درباره سوابق این زن میانسال بیانگرآن بود که وی از اتباع افغانستانی غیرمجاز است که در زاهدان سکونت دارد و کارنامه او را سوابق سیاهی از جرایم تشکیل داده است؛ بنابراین وی پس از انجام تحقیقات مقدماتی درحالی به مراجع قضایی معرفی شد که بررسی‌ها نیز برای کشف سرقت‌های احتمالی دیگر وی دردستورکار نیرو‌های زبده کلانتری امام رضا (ع) مشهد قرارگرفت.

منبع: رکنا