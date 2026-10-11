En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

سرقت گوشواره‌های دختر ۴ ساله در مرکز تجاری مشهد

زن تبعه خارجی که با انداختن چادرروی سردختر بچه۴ساله گوشواره های طلای او را به سرقت برده و موجی از وحشت را درچشمان کودک ایجاد کرده بود درحالی با تلاش نیروهای کلانتری امام رضا(ع) مشهد به دام افتاد که کودک مذکور در آغوش پلیس، پناهگاه امنی یافت و آرام گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۹۵
| |
1143 بازدید
|
۱
متهم

به گزارش تابناک؛ چندروز قبل زن جوانی سراسیمه وهراسان با پلیس تماس گرفت و از وحشت آفرینی دزد ناشناسی خبرداد که گوشواره‌های دختر۴ ساله اش را سرقت کرده بود. به دنبال دریافت این خبر، بلافاصله گروهی ازعوامل انتظامی با دستور ویژه سرگرد احسان سبکبار (رئیس کلانتری امام رضا (ع)) عازم محل وقوع سرقت در مرکز تجاری شدند و تحقیقات مقدماتی را با بازبینی دوربین‌های مداربسته آغاز کردند.

بررسی‌های تخصصی نشان داد زن جوان درمرکزتجاری امام رضا (ع) به همراه دخترش مشغول بازدید از فروشگاه‌ها بودکه دریک لحظه دختر خردسال ازمادرش فاصله گرفت. درهمین شرایط زن ناشناسی که اطراف را می‌پایید به کودک نزدیک شد و با انداختن چادر روی سر وی، در عرض چند ثانیه گوشواره هایش را بیرون کشید و درمیان جمعیت گم شد. دخترک که بسیار وحشت کرده بود، اشک ریزان به دنبال مادرش دوید و با ترس و نگرانی عجیبی که درچهره داشت ماجرای سرقت گوشواره هایش را بازگو کرد.

ابتدا یکی از افسران انتظامی با دلجویی توام با مهربانی دخترک را در آغوش گرفت و به او قول داد که پلیس دزد گوشواره هایش را دستگیر می‌کند. ازسوی دیگر گروه تخصصی نیرو‌های عملیاتی، وارد عمل شدند و با اشراف اطلاعاتی و همچنین استقرار در دو سوی مرکز تجاری، موفق شدند، زن سارق را که «گوهر-پ» نام دارد شناسایی کنند، اما او قبل از حضور نیرو‌های انتظامی از بازار خارج شده بود.

به همین دلیل خیلی زود رصد‌های اطلاعاتی با بهره گیری از تجربیات ارزنده رئیس کلانتری ادامه یافت و نیرو‌های تجسس در کمتر از۲ ساعت مخفیگاه سارق را شناسایی و او را به دام انداختند.

با انتقال وی به مقر انتظامی، لبخند زیبایی برلبان دخترک نقش بست و افسر پلیس، گوشواره‌های سرقتی را به گوش دختر زیبا آویزان کرد و از او قول گرفت که هیچ وقت دست مادرش را درمکان‌های شلوغ رها نکند!

درهمین حال بررسی‌های افسران دایره تجسس درباره سوابق این زن میانسال بیانگرآن بود که وی از اتباع افغانستانی غیرمجاز است که در زاهدان سکونت دارد و کارنامه او را سوابق سیاهی از جرایم تشکیل داده است؛ بنابراین وی پس از انجام تحقیقات مقدماتی درحالی به مراجع قضایی معرفی شد که بررسی‌ها نیز برای کشف سرقت‌های احتمالی دیگر وی دردستورکار نیرو‌های زبده کلانتری امام رضا (ع) مشهد قرارگرفت.

منبع: رکنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
زن سارق گوشواره سرقت
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مادر و پسر در نقش سارقان رینگ و لاستیک
سارق خانه آقای سفیر به دام افتاد
دستبند 5 میلیاردی سرقت شده از خانه آقای سفیر
ادعای سرقت از داوران جنجالی‌تر شد
نارمک؛ روایت شهروندان از افزایش سرقت‌های منزل و موبایل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
0
7
پاسخ
سوال: ایشان سوابق که داشته ، تبعه غیر مجاز هم هست ، چطور هنوز داخل کشور مانده و آزادانه در مراکز تجاری تردد میکرده؟ پلیس فقط وظیفه اش دستگیری مجرم است یا وظیفه جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم را هم دارد؟ کدام ارگان و مسئول و کدام تفکر حضور این حجم از اتباع در ایران را باعث شده است؟
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۷۶ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۵ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005rjX
tabnak.ir/005rjX