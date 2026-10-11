سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: امروز (یکشنبه) در برخی مناطق استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.

به گزارش تابناک؛ بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی، فردا دوشنبه در برخی نقاط شمال و شمال غرب بارش پراکنده رخ خواهد داد.

سه شنبه در برخی مناطق شمال غرب، غرب، مرکز، دامنه های شمالی و جنوبی البرز و دامنه های جنوبی زاگرس و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در شمال غرب، غرب و دامنه های البرز مرکزی در برخی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.

همچنین در پنج روز آینده در ارتفاعات کرمان، شرق هرمزگان و برخی نقاط سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر و شب، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.

روزهای یکشنبه و دوشنبه در برخی مناطق شمال شرق و شرق و روزهای سه شنبه و چهار شنبه در شمال غرب و غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی خیزش گردوخاک رخ خواهد داد.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، گاهی افزایش ابر و افزایش سرعت باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۹ و کمینه دمای آن به ۱۸ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.