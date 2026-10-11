یک مقام ارشد پاکستانی ترور شد

به گزارش مدیرکل کمیسیون انتخابات پاکستان در پی حمله تروریستی در ایالت خیبرپختونخوا ترور شد. مهاجمان مسلح با موتورسیکلت به سمت شمشاد خان محسود تیراندازی کرده و پس از وقوع حادثه از محل گریخته‌اند؛ نیروهای امنیتی اکنون در حال جست‌وجو برای شناسایی عاملان هستند.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی، شمشاد خان محسود روز گذشته، هنگام عبور از جاده‌ای در روستای گیرا بلوچ در منطقه تانک، هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات، هنگام انتقال به بیمارستان جان باخت.

پلیس اعلام کرد مهاجمان که سوار بر موتورسیکلت بودند، به سوی این مقام کمیسیون انتخابات تیراندازی کردند و پس از حمله از محل گریختند. نیروهای امنیتی پس از این حادثه منطقه را محاصره کردند و عملیات جست‌وجو برای شناسایی و بازداشت مهاجمان را آغاز کردند.

منبع: تسنیم