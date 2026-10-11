روایت گوهر خیراندیش از قتل آقای کارگردان به ضرب گلوله

علی سجادی حسینی بازیگر و کارگردان سینما در حالی که مشغول تمرین برای فیلم سینمایی «خط آتش» به کارگردانی خودش بود، در پی اشتباه در جای گذاری گلوله مشقی در اسلحه، بر اثر شلیک گلوله سر صحنه فیلم برداری جان باخت. گوهر خیراندیش بازیگر سینما در گفت و گویی جزئیات شیوه وقوع قتل غیرعمد سید علی سجادی حسینی کارگردان فیلم سینمایی مدرسه پیرمردها که گلوله به پیشانی‌اش خورد و اصطلاحاً هدشات شد را بازگو کرده که در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.