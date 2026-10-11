En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 46
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۸۱۷۸
کد خبر:۱۳۹۸۱۷۸
369 بازدید
نبض خبر

روایت گوهر خیراندیش از قتل آقای کارگردان به ضرب گلوله

علی سجادی حسینی بازیگر و کارگردان سینما در حالی که مشغول تمرین برای فیلم سینمایی «خط آتش» به کارگردانی خودش بود، در پی اشتباه در جای گذاری گلوله مشقی در اسلحه، بر اثر شلیک گلوله سر صحنه فیلم برداری جان باخت. گوهر خیراندیش بازیگر سینما در گفت و گویی جزئیات شیوه وقوع قتل غیرعمد سید علی سجادی حسینی کارگردان فیلم سینمایی مدرسه پیرمردها که گلوله به پیشانی‌اش خورد و اصطلاحاً هدشات شد را بازگو کرده که در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سید علی سجادی حسینی حادثه صحنه فیلمبرداری تیراندازی کارگردان ویدیو هدشات
اخبار مرتبط
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟