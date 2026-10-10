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کد خبر:۱۳۹۸۱۷۶
کد خبر:۱۳۹۸۱۷۶
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نبض خبر

ضرغامی: خطبه‌های نماز جمعه باعث گمراهی مردم می‌شود!

عزت الله ضرغامی با اشاره به تشریفات حفاظتی برخی مسئولین و فاصله‌شان از مردم گفت: «برخی مسئولان جمهوری اسلامی در شمال تهران زندگی می‌کنند و مردم را به زندگی در شعب ابی‌طالب توصیه می‌کنند. پیامبر و حضرت خدیجه در شعب ابی‌طالب زندگی کردند.» رئیس اسبق سازمان صداوسیما درباره سخنرانی برخی مسئولین متاثر از فاصله زندگی‌شان با مردم کف خیابان گفت: پخش خطبه‌های نماز جمعه از اشتباهات من بود؛ به خدا نه تنها ارزش شنیدن ندارند بلکه باعث گمراهی مردم می‌شود!... چون دین را به مردم درست معرفی نمی‌کنید، مردم نسبت به اساس دین هم بدبین می‌شوند» اظهارات کامل ضرغامی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر عزت الله ضرغامی خطبه های نماز جمعه شعب ابی طالب ویدیو صداوسیما
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