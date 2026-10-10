En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۸۱۷۳
کد خبر:۱۳۹۸۱۷۳
14 بازدید
نبض خبر

ترامپ: یا ایران چنین می‌کند یا دیگر وجود نخواهد داشت!

دونالد ترامپ در تازه ترین لفاظی‌اش تهدید کرد: «یا ایران هر آنچه را که می‌خواهیم به ما می‌دهد، یا دیگر وجود نخواهد داشت! مسئله ایران به هر طریقی که شده، خیلی سریع حل‌وفصل خواهد شد.» ترامپ که از عدم دریافت جایزه نوبل صلح همچنین شاکی است، گفت: «ایالات متحده باید جایزه صلح نوبل را دریافت می‌کرد، اما آن را دریافت نکرد. عدم اعطای جایزه صلح نوبل به ایالات متحده، گواه دیگری است بر اینکه نروژ و سایر طرف‌ها در حال سوءاستفاده از کشور ما هستند.» اظهارات ترامپ را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ جنگ ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا تسلیم ایران نابودی ایران جایزه صلح نوبل
اخبار مرتبط
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
اتفاق تاریخی برای ناوهای آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان
ویدیوی اشتباهی مشاور نتانیاهو درباره تاریخ سقوط جمهوری اسلامی!
توصیه حسن روحانی برای مداخله قدرت سیاسی در تصمیم‌گیری‌های جنگ!
صوت منتشر شده از ترامپ درباره مذاکره «جدی» با ایران
لجن پراکنی ترامپ: در لیست ترور ایرانم / باید سرطان ایران را از بین ببریم! + زیرنویس
ترامپ: فکر می‌کنم جنگ با ایران به‌زودی تمام شود
ترامپ: اگر ایران با ما توافق نکند اتفاقات بدی می‌افتد / در ده روز آینده متوجه خواهید شد! + زیرنویس
همه سخنرانی‌های ترامپ درباره نزدیک بودن توافق با ایران + زیرنویس!
پاره کردن امضای ترامپ قبل از عملیات امروز
دیپلماسی انتخاباتی؛ چرا ترامپ به گفت‌وگوی سازنده با ایران روی آورد؟
ترامپ: با ایران مذاکره خواهیم کرد! + زیرنویس
اعلام جنگ تمدنی آمریکا علیه ایران توسط وزیرخارجه آمریکا!
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟