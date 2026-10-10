نبض خبر
ترامپ: یا ایران چنین میکند یا دیگر وجود نخواهد داشت!
دونالد ترامپ در تازه ترین لفاظیاش تهدید کرد: «یا ایران هر آنچه را که میخواهیم به ما میدهد، یا دیگر وجود نخواهد داشت! مسئله ایران به هر طریقی که شده، خیلی سریع حلوفصل خواهد شد.» ترامپ که از عدم دریافت جایزه نوبل صلح همچنین شاکی است، گفت: «ایالات متحده باید جایزه صلح نوبل را دریافت میکرد، اما آن را دریافت نکرد. عدم اعطای جایزه صلح نوبل به ایالات متحده، گواه دیگری است بر اینکه نروژ و سایر طرفها در حال سوءاستفاده از کشور ما هستند.» اظهارات ترامپ را میبینید و میشنوید.
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