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کد خبر:۱۳۹۸۱۷۱
کد خبر:۱۳۹۸۱۷۱
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نبض خبر

پاسخ به جای عراقچی به وزیر روس درباره جزایر سه گانه

سرگی لاوروف وزیرامورخارجه در حاشیه اجلاس در ترکمنستان توجه اش به پیکسل روی کت سید عباس عراقچی جلب می شود و به آن اشاره می کند و سپس به وزیر خارجه به مزاح گفت: «پس آن سه جزیره کو؟» که با جواب معنادار عراقچی روبه‌رو می شود، عراقچی به قلب خود اشاره می کند و می گوید: «آن سه جزیره اینجا هستند!»
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