تظاهرات در برلین علیه صدراعظم آلمان

صدها نفر در برلین، پایتخت آلمان تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند و خواستار استعفای صدراعظم این کشور شدند.

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، همزمان با کاهش چشمگیر محبوبیت فردریش مرتس، صدراعظم آلمان در نظرسنجی‌های متعدد، صدها نفر عصر شنبه در برلین تجمعاتی را علیه دولت برگزار کردند.

بنا بر این گزارش، تظاهرکنندگان در نزدیکی دروازه براندنبورگ آلمان جمع شدند و درحالی که پرچم‌ این کشور را حمل می‌کردند، بنرها و شعارهایی را به نمایش گذاشتند و بر طبل کوبیدند.

معترضان آلمانی که با فراخوان از پیش تعیین شده به خیابان‌های برلین آمدند، خواستار استعفای مرتس شدند. همچنین، بسیاری از آنها فریاد «مرتس باید برود» را سر دادند و خواستار «روابط عادی با روسیه» شدند.