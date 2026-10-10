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واکنش تند ایرج طهماسب به امیرحسین قیاسی + عکس

پس از انتقاد محمدرضا گلزار از نحوه صحبت امیرحسین قیاسی درباره ایرج طهماسب و عذرخواهی قیاسی، پست اینستاگرامی طهماسب مورد توجه قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۶۳
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ایرج طهماسب

به گزارش تابناک، در جریان گفت‌وگویی که با حضور محمدرضا گلزار و قیاسی برگزار شده بود، صحبت‌های مطرح‌شده درباره ایرج طهماسب با واکنش محمدرضا گلزار همراه شد.

گلزار با اشاره به سابقه و جایگاه ایرج طهماسب در سینما و تلویزیون، از نحوه صحبت قیاسی درباره او انتقاد کرد و تأکید داشت که در مواجهه با چهره‌های باسابقه و پیشکسوت، حتی هنگام بیان انتقاد نیز باید احترام و ادبیات مناسب حفظ شود.

او همچنین خطاب به قیاسی درباره تأثیر نوع بیان و نحوه طرح انتقادها بر نگاه مخاطبان صحبت کرد و ادامه چنین ادبیاتی را مناسب ندانست

.پس از این صحبت‌ها، قیاسی واکنش نشان داد و در پایان از ایرج طهماسب دلجویی کرد.

در این حال، ایرج طهماسب، مجری قدیمی کودک و نوجوان در اینستاگرام به این حواشی واکنش نشان داد.

ایرج طهماسب

 

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امیرحسین قیاسی محمدرضا گلزار ایرج طهماسب
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