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شمار تلفات و زخمی‌های اصابت موشک به فرودگاه ریاض

اصابت مستقیم موشک بالستیک به ترمینال شماره ۳ فرودگاه ریاض موجب زخمی و کشته شدن تعدادی شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۶۰
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فرودگاه ریاض

به گزارش تابناک به نقل از رویترز،  در اثر وقوع انفجار در فرودگاه بین‌المللی ریاض چندین نفر در داخل فرودگاه روی زمین افتاده و زخمی شده بودند و بیش از ۱۲ دستگاه آمبولانس در حال حرکت به سمت فرودگاه مشاهده شدند.

به گفته دو شاهد عینی و دو فرد مطلع از موضوع، شمار زیادی از افراد روز شنبه در پی وقوع انفجاری در فرودگاه بین‌المللی ریاض زخمی شدند و مسافران از بخش‌هایی از این فرودگاه تخلیه شدند.

در ادامه این مطلب آمده است: یکی از شاهدان عینی گزارش داد که شاهد وقوع انفجار بوده و پس از آن، چندین نفر را دیده است که در داخل فرودگاه روی زمین افتاده و زخمی شده بودند.

در همین حال، العربیه گزارش داد: در اثر اصابت مستقیم موشک بالستیک به ترمینال شماره ۳ فرودگاه ریاض تاکنون ۶ نفر کشته و بیش از ۷۰ نفر زخمی شده‌اند.

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یمن عربستان حمله موشکی ریاض فردوگاه کشته و زخمی
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