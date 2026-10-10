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پایان جنجال حسن یزدانی و هادی عامل

پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، به حواشی ایجادشده پس از اظهارنظر هادی عامل درباره حسن یزدانی واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۵۶
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حسن یزدانی

به گزارش تابناک، هادی عامل پس از پیروزی امیرعلی آذرپیرا مقابل آرش یوشیدا در بازی‌های آسیایی ناگویا، در حالی که تصور می‌کرد صدایش از آنتن زنده تلویزیون خارج شده، گفت «حالا ببینید این یوشیدا در جهانی با حسن یزدانی چه می‌کند». این جمله با واکنش‌هایی در فضای مجازی همراه شد و برخی از هواداران حسن یزدانی از آن انتقاد کردند. هر چند عامل پس از آن اعلام کرد که یزدانی را بسیار دوست دارد و قصد دارد با او تماس بگیرد و دلجویی کند، اما تماس‌های او با یزدانی نتیجه نداشت.

این اتفاقات حالا واکنش پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی را به دنبال داشته است‌. او در این باره گفت: ما نباید خیلی به حواشی بپردازیم، چون هم هادی خان عامل، این پیر دیر کشتی سالیان سال است با عشق و وجودش برای کشتی نفس می‌زند و هم حسن یزدان، مرد ده مداله کشتی ایران در مسابقات المپیک و جهان و پرمدال‌ترین و پرافتخارترین کشتی‌گیر ایران انقدر بزرگ است که این صحبت‌ها را به دل نگیرد.

او با اشاره به علاقه هادی عامل به حسن یزدانی ادامه داد: من خیلی در جریان نبودم و بعدا شنیدم، چون داخل مسابقات بودیم، اما آقای عامل، حسن یزدانی را مثل فرزند خودش دوست دارد و بارها این را ثابت کرده است. همیشه وقتی او روی تشک می‌آید می‌گوید عشق تیم، نفس تیم، کاپیتان تیم. من به ضرس قاطع می‌گویم یکی از کشتی‌گیرانی که آقای هادی عامل خیلی به او عشق و علاقه دارد، حسن یزدانی است‌.

درستکار گفت: حسن یزدانی، مرد بااخلاق کشتی ایران، آنقدر بزرگ است که وقتی من به او گفتم، گفت آقای عامل مثل پدر من می‌ماند. حتی آقای عامل می‌خواست بیاید دلجویی کند که گفت اصلا این کار را دوست ندارم، انقدر آقای عامل بزرگ است و زحمت کشیده که من اصلا دوست ندارم حس کنم می‌خواهد از دل من دربیاورد یا از من عذرخواهی کند. این بزرگی حسن یزدانی را نشان می‌دهد که می‌گوید هادی عامل مثل پدر من می‌ماند و من دوست ندارم در این رابطه با او رو در رو شوم و ما با هم دوستیم و هیچ اتفافی نیفتاده است. امیدوارم در مسابقات جهانی حسن بدرخشد و آقای عامل هم انقدر خوب گزارش کند که مردم کیفش را ببرند.

منبع: ورزش سه

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حسن یزدانی کشتی گیر کشتی آزاد هادی عامل گزارشگر ورزشی
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