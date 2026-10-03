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کد خبر:۱۳۹۷۱۵۹
کد خبر:۱۳۹۷۱۵۹
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سوت

صوت عجیب هادی عامل علیه حسن یزدانی را بشنوید

پس از پایان دیدار حساس امیرعلی آذرپیرا و آرش یوشیدا، در حالی که میکروفون شهاب قاسمی و هادی عامل باز بود مجریان صدا و سیما جملاتی به زبان آوردند که از انتشار آن روی آنتن بی اطلاع بودند! هادی عامل در این جملات خطاب به شهاب قاسمی گفت: «صبر کنید ببینید اگه یوشیدا تو مسابقات جهانی به حسن (یزدانی) بخوره، ببینید با حسن چیکار می‌کنه!» عامل برای رفع و رجوع گافش گفته است: «من دقیقا یادم نیست چه چیزی گفتم اما اینکه بخواهند چیزی را از قول من علیه حسن یزدانی نسبت دهند اوج بی‌معرفتی است. من اگر هم چیزی گفتم منظورم این بود که کشتی آذرپیرا و یوشیدا خیلی نزدیک بود و او می‌تواند حریف سختی برای حسن یزدانی در جهانی باشد وگرنه که دلاوری و بزرگی حسن به کل ایران و جهان ثابت شده است و با این حرف‌ها کوچکترین خدشه‌ای آن وارد نمی‌شود. این‌ها شیطنت‌های مجازی است که برای فالوور هرکاری می‌کنند. من همین الان به حسن یزدانی زنگ می‌زنم و توضیح خواهم داد تا هیچ سو تفاهمی ایجاد نشود.» آنچه عامل گفت را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
سوت هادی عامل حسن یزدانی امیرعلی آذرپیرا آرش یوشیدا بازی های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا سوتی ویدیو
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