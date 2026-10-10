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کد خبر: ۱۳۹۸۱۴۶
بازدید: ۱۴۰۲

عکس: سرکوب گسترده اعضای حزب سوسک

تنش‌های سیاسی در هند بار دیگر به خیابان‌های دهلی‌نو کشیده شد. در پی اعتراض گسترده به تغییرات جنجالی در فهرست رأی‌دهندگان، پلیس هند با یورش به تجمعات مخالفان دولت، هزاران نفر از اعضای حزب «سوسک» را بازداشت کرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده عمق شکاف میان دولت نارندرا مودی و منتقدان اوست.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل هند دهلی نو
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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