عکس: حضور رئیس‌جمهور در نمایشگاه روستاییان و عشایر

دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰ از غرفه‌های مختلف تولیدات و توانمندی‌های استان‌های کشور بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، محصولات و توانمندی‌های ارائه‌شده از سوی روستاییان و عشایر کشور قرار گرفت. دکتر پزشکیان در حاشیه این بازدید دو ساعته در گفت‌وگوی کوتاهی در خصوص این نمایشگاه و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستاییان و عشایر کشور، گفت: روستاییان و عشایر سرمایه‌های بی‌بدیل کشور هستند و با تولید محصولات مختلف، نقش مهمی در تأمین نیاز‌های مردم و کشور دارند. رئیس جمهور در بیان احساس خود از حضور در این نمایشگاه و در جمع روستاییان و عشایر تولیدکننده کشور، گفت، حضور در جمع این عزیزان اصل زندگی است. دکتر پزشکیان در پاسخ به سوالی در خصوص پیامش به دشمنان مردم ایران و تهدیدکنندگان کشور، گفت: حضور فعال سرزنده و بانشاط مردم در این نمایشگاه پیام روشنی برای دشمنان دارد که از تهدیدات هیچ ترسی ندارند.رئیس جمهور تأکید کرد: دولت برای حل مشکلات و رفع نیاز‌ها در کنار همه مردم به‌ویژه روستاییان و عشایر است. دکتر پزشکیان همچنین در پایان این بازدید در دفتر یادبود نمایشگاه با درود و سلام به همه مردم ایران و روستاییان و عشایر فداکار، کارآفرین و متعهد، نوشت: ما تا جان در بدن داریم خدمتگزار مردم غیرتمند ایران قهرمان خواهیم بود.