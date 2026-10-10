عکس: سیمای غزه پیش و پس از جنگ
حملات مداوم و گسترده اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، باریکه غزه را به شهری ویران و تلی از خاکستر تبدیل کرده است؛ واقعیتی تلخ که مقایسه تصاویر «قبل و بعد» از محلهها و زیرساختهای این منطقه، عمق و ابعاد فاجعهبار این ویرانی بیسابقه را به تصویر میکشد.
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برچسبها:عکس بین الملل غزه جنگ
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