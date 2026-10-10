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کد خبر:۱۳۹۸۰۹۸
کد خبر:۱۳۹۸۰۹۸
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جنگ افزار

تست «چلچله» سلاح راهبردی ایران برای مقابله با هلی بورن / خلبان اف 15: من را با این زدند!

تصاویری از آزمایش مین‌های هوایی چلچله ایران در یکی از جزایر ایران منتشر شده است؛ مین‌هایی که پرتاب شده و در هوا منفجر می‌شوند و هدف آن‌ها، جلوگیری از هلی بورن (پیاده‌سازی) نیرو توسط هلی کوپتر و سایر هواگردهاست. این مین قادر است تا حداکثر ارتفاع 350 متری پرتاب شود، شعاع انفجار برای هر مین تا 5 متر و شعاع پرتاب ترکش‌ها تا 15 متر است. خلبان جنگنده F-15E آمریکا که در اوایل آوریل 2026 سرنگون شد، به مقامات اطلاعاتی ایالات متحده گفت که لحظاتی پیش از سرنگونی، هنگام پرواز بر فراز ایران، پهپادها در آرایشی موسوم به «آرایش عروس دریایی» -مشابه آنچه در این ویدیوها دیده می‌شود- به صورت گروهی و متراکم (سوآرم) در اطراف او قرار گرفته بودند. «رِروم نوواروم» (Rerum Novarum) با اطمینان اعلام کرده که تصاویر نمایش‌داده‌شده، مربوط به آزمایش سامانه مین ضدهوایی «جلجله» ایران است. ابتدا تصاویر جدید و سپس تصاویر قدیمی تر که مکانیسم این مین را بهتر نشان می‌دهد را در تابناک می‌بینید.
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