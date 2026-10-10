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جهش ۸۵ درصدی سود خالص تلفیقی «اهداف» در شرایط جنگی

گزارش سالانه هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف نشان می‌دهد که درآمدهای عملیاتی گروه بر اساس صورت‌های مالی تلفیقی این مجموعه در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ به بیش از ۲۳۳ همت و سود خالص تلفیقی آن به حدود ۱۱۲ همت رسیده است؛ همچنین این شرکت اجرای ۱۹ پروژه اصلی با ارزشی بالغ بر ۸.۷ میلیارد یورو را بر عهده دارد.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۹۶
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اهداف

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف در گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ از رشد درآمدهای عملیاتی و سود خالص تلفیقی، پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در زنجیره نفت، گاز و پتروشیمی و گسترش حضور شرکت‌های زیرمجموعه در بازار سرمایه خبر داده است.

بر اساس صورت‌های مالی تلفیقی، درآمدهای عملیاتی گروه سرمایه‌گذاری اهداف در سال مالی مورد گزارش به حدود ۲۳۳.۲ همت رسید؛ این رقم در سال مالی قبل حدود ۱۶۲.۵ همت بود که از رشد تقریبی ۴۳.۴ درصدی حکایت دارد.

سود خالص تلفیقی گروه نیز از حدود ۶۰.۷ همت در سال مالی گذشته به بیش از ۱۱۲.۱ همت افزایش یافته است؛ به این ترتیب، سود خالص تلفیقی مجموعه در دوره مورد بررسی حدود ۸۴.۸ درصد رشد داشته است.

این ارقام بیانگر عملکرد تلفیقی گروه بوده و با نتایج صورت‌های مالی جداگانه شرکت سرمایه‌گذاری اهداف متفاوت است. بر اساس صورت سود و زیان جداگانه شرکت اصلی، درآمدهای عملیاتی در سال مالی منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۵۱.۶ همت و سود خالص به حدود ۳۸.۳ همت رسیده است.

یکی از محورهای اصلی گزارش سالانه اهداف، پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی است. بر اساس این گزارش، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف اجرای ۱۹ پروژه اصلی با ارزشی بالغ بر ۸.۷ میلیارد یورو را بر عهده دارد.

تحقق دستاوردهای یاد شده در شرایطی است که گروه اهداف نیز طی یک سال گذشته با شرایط دشوار و چالش‌های ناشی از جنگ مواجه بوده و با این حال با تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای  فعالیت‌های خود را بدون وقفه تداوم بخشیده است.

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شرکت اهداف پتروشیمی نفت و گاز
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