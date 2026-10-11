زنگ خطر برای خریداران آیفون / آنچه در ماجرای رجیستری آیفون پنهان ماند!

در حالی که نسل جدید آیفون ها بالاخره تکلیفشان روشن شد و ۱۹۷ میلیون برای پرومکس و ۱۶۵ میلیون برای پرو مشخص شد، اما سؤال اصلی بی پاسخ مانده است و آن این است که منبع اعداد ۲۶۰ و ۲۰۰ میلیونی چه کسی بود که بازار هفته ها آن را باور کرد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بالاخره پس از روزها بلاتکلیفی و موج شایعات، تکلیف ارزش گمرکی و هزینه رجیستری نسل جدید آیفونها روشن شد؛ به طوری که ارزش گمرکی آیفون ۱۸ پرومکس ۲۵۶ گیگابایتی ساخت چین ۱۷۵۵ دلار تعیین شد و بر این اساس هزینه رجیستری آن حدود ۱۹۷ میلیون تومان خواهد بود این درحالی است که برای آیفون ۱۸ پرو هم مشتری باید حدود ۱۶۵ میلیون تومان بپردازد ، اما نکته مهم اینجاست که این ارقام کمتر از اعداد غیررسمی هفته‌های گذشته است؛ همان اعدادی که بازار را به‌شدت شوکه کرده بود.

پس از هفته‌ها ابهام، گمرک، ارزش گمرکی آیفون‌های ۱۸ پرومکس و ۱۸ پرو را رسماً اعلام کرد که به شرح جدول ذیل است:

مدل ارزش گمرکی هزینه رجیستری آیفون ۱۸ پرومکس ۲۵۶ گیگ ۱۷۵۵ دلار ≈ ۱۹۷ میلیون تومان آیفون ۱۸ پرو - ۱۶۵ میلیون تومان

تکلیف مدلهای پایه و پلاس چه میشود؟

البته در روزهای گذشته ۲۰۰ میلیون برای آیفون ۱۸ پرو و ۲۶۰ میلیون برای پرومکس نیز مطرح شد که چنان دقیق و قاطع بیان شد که بازار آنها را باور کرد اما سؤال مهم این است که منبع این اعداد نه گمرک، نه اتحادیه و نه هیچ نهاد رسمی بود اما بازار برای هفته‌ها با آنها معامله کرد. البته برخی ها هم در اوج شایعه، گوشی را گران خریدند یا با قیمت پیش‌فروش بالا به فروش رساندند و حالا با ارقام رسمی پایین‌تر روبه‌رو شده‌اند که اگر نهاد رسمی به‌موقع و شفاف اطلاع‌رسانی می کرد موج شوک، سردرگمی و نوسان کمتر بود.

البته اعلام شده ها درمورد ۱۸ پرومکس و ۱۸ پرو است و هنوز مشخص نیست که برای مدل‌های پایه، پلاس و نسخه‌های مختلف حافظه نیز به‌همین شفافیت اعلام می‌شود یا خیر؟