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مبلغ نهایی کالابرگ در گرو پاسخ به پرسش‌نامه

معاون رئیس‌جمهور از اجرای قطعی طرح کالابرگ در مهرماه خبر داد و گفت: جمعیت هدف این طرح حدود ۴۰ میلیون نفر است و مبلغ نهایی پس از تکمیل پرسش‌نامه توسط مشمولان مشخص می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۹۴
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آغاز واریز دور جدید کالابرگ مهر با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی / مشمولین پیامک دریافت می‌کنند
 
 
به گزارش تابناک، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره اجرای طرح کالابرگ اظهار کرد: تمام اقدامات لازم برای اجرای این طرح انجام شده و کالابرگ در مهرماه به اجرا درمی‌آید. جمعیت هدف این طرح حدود ۴۰ میلیون نفر است و قرار است برای این افراد پیامکی ارسال شود و یک پرسش‌نامه کوتاه نیز در اختیارشان قرار گیرد تا به سؤالات پاسخ دهند. ان‌شاءالله منابع مالی این طرح نیز تأمین خواهد شد.
 

 مبلغ کالابرگ چقدر است؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مبلغ کالابرگ گفت: هنوز مبلغ قطعی مشخص نیست که ۵۰۰ هزار تومان باشد یا رقم دیگری، اما مبلغ آن همین حدود خواهد بود. ابتدا باید مشخص شود چه تعداد از افراد پرسش‌نامه را تکمیل می‌کنند تا مبلغ نهایی و نحوه شمول آن تعیین شود.
 
پورمحمدی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این طرح حدود نیمی از جمعیت ذی‌نفعان را در بر گیرد، افزود: در حال حاضر باید ابتدا پرسش‌نامه‌ها تکمیل شود و فعلاً جمعیت هدف این طرح حدود ۴۰ میلیون نفر در نظر گرفته شده است.
 

 پایان پرداخت مطالبات گندم‌کاران

معاون رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران اظهار کرد: کل اعتبار مربوط به گندم تخصیص داده شده و در حال حاضر مبالغ در حال واریز به حساب همه طلبکاران است. تقریباً روز پنجشنبه کار مربوط به گندم را به پایان رساندیم و اکنون فرایند واریز مبالغ به حساب طلبکاران در حال انجام است.
منبع: ایسنا
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برچسب ها
کالابرگ یارانه معیشتی کالابرگ الکترونیک برنامه و بودجه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
21
پاسخ
واقعا در پوست خودم نمیگنجم بابت این همه هزینه و لطف
چطور میشه این همه سخاوت
مگه میشه این همه پول رو خرج کرد
واقعا دیگه بسه ولخرجی
من هنوز کالابرگ ماه قبلم مونده ، همه چی خریدم بازم مونده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
12
پاسخ
هر کی به سوالات پرسشنامه درست پاسخ بده مبلغ کالابرگش افزایش پیدا میکنه هر کی هم اشتباه پاسخ بده مبلپغ کالابرگش کم میشه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
11
پاسخ
مگر مدرسه است؟؟
پاسخ ها
کاکاوند
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
نه برادر یا خواهر
مشمولان خدمت سربازی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
11
پاسخ
بعد از یکسال وعده و وعید، الان مردم باید برای چندرغاز حقشون، برن پرسشنامه و فرم تکمیل کنند؟ ما به مردم هشدار دادیم به اینها رای ندهید اینها مدافع منافع ثروتمندانند نه عامه مردم. اینها مردم طبقات پایین را له میکنند
غفور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
8
پاسخ
مگه توهین به مردم، حتما باید شاخ و دم داشته باشه!؟
صنم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
2
پاسخ
توی متن خبر اومده!
ان‌شاءالله منابع مالی این طرح نیز تأمین خواهد شد.

مگه خانم مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام نکرد افزایش نرخ بنزین صرف معیشت مردم میشه.؟؟؟
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