به گزارش تابناک، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره اجرای طرح کالابرگ اظهار کرد: تمام اقدامات لازم برای اجرای این طرح انجام شده و کالابرگ در مهرماه به اجرا درمی‌آید. جمعیت هدف این طرح حدود ۴۰ میلیون نفر است و قرار است برای این افراد پیامکی ارسال شود و یک پرسش‌نامه کوتاه نیز در اختیارشان قرار گیرد تا به سؤالات پاسخ دهند. ان‌شاءالله منابع مالی این طرح نیز تأمین خواهد شد.

مبلغ کالابرگ چقدر است؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مبلغ کالابرگ گفت: هنوز مبلغ قطعی مشخص نیست که ۵۰۰ هزار تومان باشد یا رقم دیگری، اما مبلغ آن همین حدود خواهد بود. ابتدا باید مشخص شود چه تعداد از افراد پرسش‌نامه را تکمیل می‌کنند تا مبلغ نهایی و نحوه شمول آن تعیین شود.

پورمحمدی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این طرح حدود نیمی از جمعیت ذی‌نفعان را در بر گیرد، افزود: در حال حاضر باید ابتدا پرسش‌نامه‌ها تکمیل شود و فعلاً جمعیت هدف این طرح حدود ۴۰ میلیون نفر در نظر گرفته شده است.

پایان پرداخت مطالبات گندم‌کاران

معاون رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران اظهار کرد: کل اعتبار مربوط به گندم تخصیص داده شده و در حال حاضر مبالغ در حال واریز به حساب همه طلبکاران است. تقریباً روز پنجشنبه کار مربوط به گندم را به پایان رساندیم و اکنون فرایند واریز مبالغ به حساب طلبکاران در حال انجام است.