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آبی‌ها با پرواز مستقیم به قطر می‌روند

با تلاش مسئولان باشگاه استقلال، اعضای این تیم با پرواز مستقیم برای دیدار با الغرافه راهی قطر خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۸۵
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اعضای تیم فوتبال استقلال

به گزارش تابناک؛ در حالی که قرار بود اعضای تیم فوتبال استقلال برای دیدار با الغرافه قطر، ابتدا راهی نجف عراق شده و سپس از آنجا به دوحه قطر بروند، تلاش‌های مسئولان این باشگاه جواب داد و مجوز سفر مستقیم تیم به قطر گرفته شد؛ بنابراین قرار است اعضای تیم ساعت 15 از تهران راهی دوحه شوند.

گفتنی است؛ دیدار الغرافه - استقلال در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا ساعت 21:45 دوشنبه 20 مهرماه در ورزشگاه سانی بن جاسم قطر برگزار خواهد شد.
منبع: تسنیم

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استقلال تیم فوتبال استقلال قطر پرواز مستقیم الغرافه قطر دوحه دیدار الغرافه - استقلال لیگ نخبگان آسیا
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