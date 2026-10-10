به گزارش تابناک؛ در حالی که قرار بود اعضای تیم فوتبال استقلال برای دیدار با الغرافه قطر، ابتدا راهی نجف عراق شده و سپس از آنجا به دوحه قطر بروند، تلاش‌های مسئولان این باشگاه جواب داد و مجوز سفر مستقیم تیم به قطر گرفته شد؛ بنابراین قرار است اعضای تیم ساعت 15 از تهران راهی دوحه شوند.

گفتنی است؛ دیدار الغرافه - استقلال در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا ساعت 21:45 دوشنبه 20 مهرماه در ورزشگاه سانی بن جاسم قطر برگزار خواهد شد.

منبع: تسنیم