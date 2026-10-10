به گزارش تابناک؛ رئیس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر سیاست وزارت علوم برای برگزاری حضوری دانشگاه‌ها گفت: در دوران کرونا نیز از آموزش مجازی استفاده کردیم و نگذاشتیم چراغ علم و دانش خاموش شود؛ ضرورت دارد در هر شرایطی آموزش، تدریس، تحقیق و پژوهش فعال باشد.

دکتر سعید حبیبا ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشجویان سراسر کشور اظهار کرد: امیدواریم دانشجویان از فرصت‌های تحصیل حداکثر استفاده را ببرند؛ چراکه ایران به آنها نیاز دارد و امیدواریم بتوانند بهترین نقش‌ها را در آینده کشور ایفا کنند.

وی افزود: بهترین خروجی و محصول دانشگاه‌ها، دانش‌آموختگان آنها هستند که هر کدام هم‌اکنون سکان‌دار بخش‌های مختلف کشور هستند و بر اساس ظرفیت‌های تولیدشده توسط دانش‌آموختگان عزیزی که زمانی در زیست‌بوم دانشجویی نفس حق کشیده‌اند، می‌توان عنوان داشت که قائد شهید ملت نیز رسیدن به قله را نزدیک می‌دانستند.

حبیبا با اشاره به همزمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، به حضور خود در جبهه‌ها در دوران دانشجویی اشاره کرد و گفت: در دوران دانشجویی، با هماهنگی‌های انجام‌شده، از دانشگاه تهران موفق شدیم هشت اتوبوس دانشجو را به جبهه اعزام کنیم. دانشجویان در آن مقطع نقش بی‌بدیلی داشتند و بسیاری از فرماندهان لشکر و سپاه از میان دانشجویان بودند؛ از جمله شهید مهدی زین‌الدین و شهید باقری و بسیاری از شهدای کشور که از دانشگاه‌های مختلف به جبهه رفتند و اثرگذاری داشتند.

وی ادامه داد: اتفاقاً اکثر آنها از نخبگان علمی و با رتبه‌های بسیار خوب کنکور بودند و در رشته‌های تحصیلی پرطرفدار تحصیل می‌کردند.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: دانشجویانی مانند من نیز این افتخار را داشتند که در عملیات‌های متعدد حضور پیدا کنند. برخی از دوستان ما شهید و برخی جانباز شدند و این افتخاری برای نسل ما و دانشجویانی بود که در آن دوران توانستند در جبهه حضور پیدا کنند.

نقش دانشجویان در شرایط جنگی امروز

حبیبا با اشاره به جنگ شناختی و جنگ نرم که سالیان است در آن هستیم و با بیان اینکه دانشگاه‌ها در خود سربازان و فرماندهان جنگ نرم را پرورش داده‌اند، درباره تفاوت شرایط جنگ دوران دفاع مقدس با شرایط امروز و نقش دانشجویان در وضعیت فعلی کشور گفت: نوع جنگ امروز با گذشته متفاوت است. در یک مقطع، جنگ به شکل حمله زمینی بود، اما امروز دشمن با فناوری‌های مختلف پیشرفته و از تمام راه‌ها و تجهیزات و امکانات پیشرفته‌ای که در اختیار دارد، برای ایجاد یأس و ناامیدی در مردم و به‌ویژه نسل جوان استفاده می‌کند.

وی افزود: به نوعی، فضای کشور و جنگ‌های اخیر، تأثیرگذاری دانشگاه‌ها، به‌ویژه به عنوان سربازان و فرماندهان جنگ نرم، را بیشتر از پیش به رخ کشانده و نشان داد دانشجویان و دانشگاهیان تأثیرگذاری دوچندانی در فضای کشور و ایجاد نشاط اجتماعی دارند. عملاً دانشجو می‌تواند در آگاهی‌بخشی، مقاومت رسانه‌ای و بازسازی کشور نقش‌آفرین باشد.

معاون وزیر علوم با اشاره به توسعه‌های بسیار در زیست‌بوم سالم دانشجویان برای علم‌اندوزی بر پایه آسایش و آرامش و نقش دانشجویان در شکل‌گیری سایر زیست‌بوم‌ها همچون فناوری و نوآوری کشور در شرایط امروز گفت: امروز حضور فعال دانشجویان در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و مراکز فناوری و نوآوری بسیار مهم است.

وی ادامه داد: اگر ما طی دو سال اخیر توانسته‌ایم دشمن را متوقف کنیم، به علت بهبود و توسعه زیست‌بوم متناسب رفاهی برای دانشجویان و به دنبال آن در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه فناوری، با توسعه دادن نقش دانشجویان و تحول‌آفرینی در سبک زندگی دانشجویان در سطح دانشگاه‌ها بوده است.

حبیبا اظهار کرد: نقطه قوت و ضعف ما در دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، توسعه زیست‌بوم سالم و ایرانی برای رشد و بالندگی دانشجویان بوده تا بتوانند در فضاهای نوآورانه و فناورانه در کنار استادان رشد یافته و ایده‌های خود را تا حد امکان پیاده‌سازی کنند.

وی ادامه داد: فناوری، محصول دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی و فناوری دانشگاهی است و زیربنای آن نوآوری و خلاقیت است. آنجایی که حمله کردند، از فناوری در کنار جنگ نرم استفاده کردند و آنجا هم که ما توانستیم بازدارندگی ایجاد کنیم، از فناوری و سربازان و فرماندهان جنگ نرم خود به‌خوبی استفاده کردیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: بنابراین دانشجویان در همه رشته‌ها، از علوم پایه و فنی و مهندسی گرفته تا علوم انسانی، می‌توانند با عمیق و خوب درس خواندن در این زیست‌بوم توسعه‌یافته بومی منشأ اثر باشند و با کسب مهارت و ایجاد خلاقیت و نوآوری در تمامی عرصه‌ها منشأ خیر و برکت شوند، به‌ویژه در عرصه‌های دفاعی توان ایران را ارتقا بخشند.

جنگ امروز تنها جنگ فناوری نیست

معاون وزیر علوم با بیان اینکه جنگ امروز تنها جنگ فناوری نیست، اظهار کرد: جنگ فعلی یک جنگ ترکیبی، چندوجهی و چندضلعی است و در همه حوزه‌ها جریان دارد. به همین خاطر متخصصان، دانشجویان و دانش‌آموختگان در تمام حوزه‌ها، علوم اجتماعی، روان‌شناسی، علوم انسانی، حقوق و علوم سیاسی نیز می‌توانند در کنار سایر حوزه‌های مرتبط همچون فنی و مهندسی، علوم پایه، پزشکی، دفاعی و ... نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به موضوع تحریم‌های علمی و محدودیت‌های علمی و آموزشی افزود: دشمن تلاش می‌کند جامعه را در شرایط روحی و روانی متلاطم قرار دهد و یأس و ناامیدی را به جامعه القا و پمپاژ کند. ما باید دقت کنیم دشمن از چه روش‌هایی استفاده می‌کند تا بتوانیم از روش‌های دفاعی و مقابله‌ای مناسب در جبهه‌های جنگ نرم و همچنین میدانی و فیزیکی بر پایه دانش و فناوری استفاده کنیم.

ایران از دیرباز محل تولید علم و دانش بوده است

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به سابقه علمی و فناورانه ایران گفت: ایران از دیرباز محل تولید علم و دانش بوده است. برای نمونه، فناوری قنات بیش از پنج هزار سال قبل در کشور ما ایجاد شده و با وجود کم‌آبی و مناطق بیابانی، این فناوری همچنان در شهرهایی مانند یزد و گناباد و مناطق دیگر قابل مشاهده و استفاده است.

وی ادامه داد: سیستم فاضلاب یا اگو نیز در همین راستا توسط ایرانیان اختراع شده است، در کنار توسعه رصدخانه‌ها، علوم ریاضی و پزشکی همچون پیوند اعضا و نگارش و تدوین اولین منشور حقوق بشر.

حبیبا افزود: ایران جزو هفت تمدن بزرگ دنیا محسوب می‌شود و نام دانشمندان بزرگی همچون ابوعلی سینا، رازی و بیرونی هنوز هم در سطح جهان می‌درخشد. امروز نیز فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور، چه در داخل و چه در خارج، می‌درخشند و اثرگذار هستند.

توصیه به دانشجویان در آغاز سال تحصیلی

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: امیدواریم دانشجویان در آستانه سال تحصیلی عزم خود را جزم کنند و در این شرایط خاص و حساس کشور، با آرامش و وقت کافی برای تحقیق و پژوهش و فناوری، به نحوی اقدام کنند که در آینده نزدیک برای کشور مفید باشند و به دنیا نشان دهند که ایرانی‌ها در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توانند پژوهش، تحقیق و زندگی خود را ادامه دهند.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: در این مسیر وظیفه ما دوچندان است تا جهت توسعه زیست‌بوم سالم دانشجویان همه تلاش و کوشش خود را به کار بسته و ببندیم تا ایشان در آرامش و آسایش مراحل رشد و ترقی خود را طی نمایند.

دانشگاه‌ها برای بازگشایی آماده شدند

حبیبا درباره آمادگی دانشگاه‌ها برای آغاز سال تحصیلی نیز گفت: از تیرماه ستاد بازگشایی دانشگاه‌ها را در حوزه مربوط به زیست‌بوم سالم دانشجویی در سازمان امور دانشجویان ایجاد کردیم. جلسات مستمری در معاونت دانشجویان داخل با ادارات مربوطه برگزار کرده و با دانشگاه‌های سراسر کشور نیز تماس و ارتباط داشتیم و در نهایت شیوه‌نامه بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز دانشگاهی تهیه و تدوین و در شهریورماه به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

وی افزود: در این شیوه‌نامه، برنامه‌ها و اقداماتی که باید از شهریورماه برای بازگشایی دانشگاه‌ها انجام شود، بر پایه محورهایی از جمله سلامت جسم و روان دانشجویان در حین و پساجنگ، نشاط، شادابی و مشارکت اجتماعی، زیرساخت‌های فیزیکی، دیجیتال و هوشمندسازی فعالیت‌ها و فرآیندها، حمایت مالی و رفاهی از دانشجویان و همچنین تکریم دانشجویان، یاد شهدا «جنگ رمضان و دو جنگ گذشته» و هویت‌بخشی به دانشجویان پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: برنامه های این سازمان از سمپاشی خوابگاه‌ها گرفته تا تعمیرات جزئی، نقاشی و آماده‌سازی فضاهای خوابگاهی، ورزشی و سراهای دانشجویی با در نظر گرفتن تمام ملاحظات HSE و نیز اقدامات مربوط به طرح سیمای زندگی، تشکیل و بهبود کانون همیاران سلامت، پوشش مشاوره به دانشجویان از ترومای جنگ، توجه به دغدغه‌مندی دانشجویان از طریق شوراهای صنفی ـ رفاهی، نظارت بر عملکرد و کیفیت ارائه‌دهندگان انواع خدمات به دانشجویان را شامل می شود.

به گفته معاون وزیر علوم، تمهیدات لازم برای برگزاری انواع رویدادهای ورزشی، به‌ویژه توجه به المپیادهای درون‌دانشگاهی، به‌روزرسانی تجهیزات مرکز پایش تندرستی، اقدامات متناسب جهت پیاده‌سازی سامانه جامع و یکپارچه هوشمند تندرستی و سلامت دانشجویان، به‌روزرسانی و صحت‌سنجی اطلاعات پامتک و سجاد، داشتن تمهیدات برای میز خدمت مشاوره و همیاران سلامت، هماهنگی بین‌بخشی برای حمل‌ونقل درون و برون دانشگاه با سایر نهادها، پیاده‌سازی سامانه‌های گزارش مشکلات خوابگاه‌ها و ارتباط با معاون دانشجویی و رئیس دانشگاه و پایش سلامت روان و پایش تندرستی دانشجویان نیز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: دانشجویان در بدو ورود هم از لحاظ جسمی و هم از بعد روانی پایش خواهند شد. در یک کلام، تمام تمهیدات لازم برای بهبود زیست‌بوم یکپارچه خدمات رفاهی دانشجویان با در نظر گرفتن تمام نکات ایمنی و سلامتی و تندرستی، آموزشی و فناوری مرتبط با دانشجویان پیش‌بینی شده است.

حبیبا با بیان اینکه دانشگاه‌ها برای آماده‌سازی فضاهای خوابگاهی و دانشگاهی تلاش‌های خوبی انجام داده‌اند، اظهار کرد: تقریباً یک‌سوم دانشگاه‌های ما از ۲۸ شهریور فعالیت خود را آغاز داشته‌اند و بسیاری از دانشگاه‌های دیگر نیز از چهارم مهرماه فعالیت خود را شروع کرده‌اند. بی‌صبرانه نیز منتظر قدوم دانشجویان جدیدالورود هستیم تا فعالیت‌های آموزشی ایشان نیز در دانشگاه‌ها آغاز شود و مسیر تعالی ایشان نیز در این مرحله از زندگی آغاز شود.

تأکید وزارت علوم بر حضوری بودن دانشگاه‌ها

رئیس سازمان امور دانشجویان تأکید کرد: بخشنامه وزارت علوم بر حضوری بودن دانشگاه‌ها تأکید دارد. فضای حضوری تدریس و مباحث و پرسش‌هایی که دانشجویان مطرح می‌کنند، با فضای مجازی بسیار متفاوت است. البته آموزش مجازی نیز امکان بسیار خوبی است که در شرایط خاص باید از آن استفاده کرد.

معاون وزیر علوم ادامه داد: در دوران کرونا نیز از آموزش مجازی استفاده کردیم و نگذاشتیم چراغ علم و دانش خاموش شود. ضرورت دارد در هر شرایطی آموزش، تدریس، تحقیق و پژوهش فعال باشد. سیاست کلی وزارت علوم، دولت و مصوبات مربوط نیز بر برگزاری حضوری دانشگاه‌هاست.

برگزاری یک‌سوم کلاس‌ها به صورت مجازی در شرایط خاص

حبیبا درباره شرایط دانشگاه‌هایی که آموزش خود را به شکل مجازی آغاز کرده‌اند نیز توضیح داد: برخی دانشگاه‌ها از ۲۸ شهریور و حتی بعضی از آنها از ۱۵ شهریور کلاس‌های خود را آغاز کرده‌اند و البته معاونت آموزشی مصوبه‌ای دارد که دانشگاه‌ها در شرایط خاص می‌توانند یک‌سوم کلاس‌ها را با هماهنگی معاونت آموزشی وزارت عتف به صورت مجازی برگزار کنند.

وی افزود: برخی دانشگاه‌ها از این فرصت استفاده کردند تا شرایط را برای آغاز فعالیت حضوری مهیا کنند و با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و شرایط جنگی، از این امکان بهره بردند. از چهارم مهرماه اکثر دانشگاه‌ها به صورت حضوری فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

مراسم رسمی بازگشایی دانشگاه‌ها برگزار می‌شود

وی همچنین درباره برگزاری مراسم رسمی بازگشایی دانشگاه‌ها گفت: وزارت علوم و وزارت بهداشت هر سال مراسم رسمی بازگشایی دانشگاه‌ها را برگزار می‌کنند. امسال نیز برنامه بازگشایی دانشگاه‌ها در یکی از دانشگاه‌های تهران برگزار خواهد شد که زمان آن برنامه در آینده نزدیک قطعی و اعلام می‌شود.

منبع: ایسنا