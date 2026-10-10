روسیه کشوری با کانونهای طبیعی طاعون؛ آیا خبر شیوع صحت دارد؟

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، در پی انتشار خبرهایی درباره احتمال شیوع طاعون در روسیه، مقام‌های بهداشتی این کشور از مرگ یک کارمند مؤسسه تحقیقات ضدطاعون در منطقه ایرکوتسک خبر داده‌اند؛ با این حال، تا زمان انتشار گزارش‌های مورد بررسی، ابتلای افراد تحت مراقبت به طاعون تأیید نشده و علت دقیق مرگ این کارمند نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

انتشار خبر مرگ یک کارمند ۲۸ ساله در یکی از مراکز تخصصی مقابله با طاعون در منطقه ایرکوتسک سیبری، طی روزهای اخیر به گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال شیوع این بیماری در روسیه دامن زده است. هم‌زمانی این حادثه با اجرای تدابیر پیشگیرانه و قرنطینه تعدادی از افراد مرتبط با فرد فوت‌شده، موجب شد برخی گزارش‌ها از احتمال بروز طاعون ریوی سخن بگویند؛ موضوعی که تاکنون به تأیید رسمی نرسیده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های بین‌المللی و اظهارات مقام‌های روسی، سازمان نظارت بر سلامت و حقوق مصرف‌کنندگان روسیه اعلام کرده است که علت بیماری فرد فوت‌شده، ذات‌الریه با منشأ نامشخص بوده و بررسی‌های انجام‌شده، شواهدی از ابتلا به طاعون در میان افراد تحت مراقبت نشان نداده است.

قرنطینه به معنای تأیید شیوع نیست

بر اساس گزارش رویترز در ۶ اکتبر ۲۰۲۶، در جریان اقدامات پیشگیرانه، حدود ۲۰۰ نفر در مقطعی تحت قرنطینه قرار گرفتند. بررسی‌های آزمایشگاهی در میان افراد تحت مراقبت، مواردی از ابتلا به کووید و راینوویروس را نشان داد، اما موردی از طاعون گزارش نشد. مقام‌های محلی همچنین از آزاد شدن بخشی از افراد قرنطینه‌شده خبر دادند.

اقدامات پیشگیرانه در چنین شرایطی، به‌ویژه هنگامی که یک بیماری با منشأ نامشخص مطرح است، لزوماً به معنای شناسایی عامل بیماری‌زا یا تأیید شیوع یک بیماری خاص نیست. این اقدامات با هدف محدود کردن احتمال انتقال بیماری و بررسی وضعیت افراد در معرض خطر انجام می‌شوند.

موضع سازمان جهانی بهداشت چیست؟

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به تاریخ ۸ اکتبر اعلام کرد که سازمان جهانی بهداشت برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره علت مرگ این کارمند با طرف روسی در ارتباط بوده است. بر اساس این گزارش، ماریا ون کرخوف، از مقام‌های ارشد این سازمان، اعلام کرده بود که علت دقیق مرگ هنوز مشخص نشده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز در ۷ اکتبر گفت که روسیه مطابق رویه‌های تعیین‌شده، سازمان جهانی بهداشت را از این حادثه مطلع کرده است. او در عین حال تأکید کرد که برای اطلاع از وضعیت باید به اظهارات رسمی نهادهای بهداشتی روسیه مراجعه کرد.

در کشورمان نیز وزارت بهداشت در خبری به این موضوع و آمادگی کشورمان برای رفع نگرانیها و کنترل اوضاع تاکید کرده است.

وجود کانون‌های طبیعی طاعون در روسیه

روسیه از جمله کشورهایی است که در بخش‌هایی از قلمرو خود کانون‌های طبیعی طاعون دارد. با این حال، وجود چنین کانون‌هایی در حیات وحش به معنای شیوع گسترده بیماری در میان انسان‌ها نیست و وضعیت هرگونه ابتلای انسانی باید بر اساس نتایج آزمایشگاهی و اعلام مراجع بهداشتی ارزیابی شود.

در مجموع، اطلاعات منتشرشده تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶، وقوع یک اپیدمی طاعون در روسیه را تأیید نمی‌کند. آنچه تاکنون گزارش شده، مرگ یک کارمند مرکز تخصصی مقابله با طاعون، انجام اقدامات پیشگیرانه و ادامه ابهام درباره علت دقیق مرگ اوست. از این رو، تعمیم این حادثه به شیوع گسترده طاعون در روسیه، بدون شواهد آزمایشگاهی و تأیید رسمی، با اطلاعات موجود سازگار نیست.