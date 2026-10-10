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کد خبر:۱۳۹۸۰۷۹
کد خبر:۱۳۹۸۰۷۹
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نظرات: ۱۰
نبض خبر

ویدیوی اخطار یک آیت الله به پزشکیان بابت تفسیر قرآن!

آیت الله محسن اراکی نماینده استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری در اخطاری محترمانه به مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفت: «به تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه و مفاهیم دینی نپردازند. اشتباهات بزرگی که از ایشان پیش می‌آید احیاناً قابل جبران نیست.» اظهارات اراکی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر آیت الله محسن اراکی مسعود پزشکیان تفسیر قرآن ویدیو قرآن نهج البلاغه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
10
58
پاسخ
حضرات روحانی خودشون در همه علوم و مسایل بدون داشتن تخصص دخالت و اظهار نظر می کنند ولی تا یکی در مورد دین حرف زد می گویند بحث تخصصی است و کسی اظهار نظر نکند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
اون یکی فرد عادی نیست، رئیس جمهوره که اظهاراتش تبعات فراوان برای کشور و ملت داره، در ضمن پزشکیان تخصصش قلبه و حق ندارد قرآن و نهج البلاغه تفسیر کند.
حالا کار ریاست جمهوری که در حیطه خودش است را اظهار نظر نمی کنه میگه نمیدونم میدم دست کارشناسان.
اما بلده تفسیر قرآن و نهج البلاغه کنه؟
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
13
17
پاسخ
به نظرم همه کارشناسان در همه حوزه ها به پزشکیان پیام بدهند که کلا نظر نده !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
به شما هم پیام بدن که نظری نده باشه
مرتضی
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
4
12
پاسخ
اتفاقا هرکسی باید برای خودش تفسیری از قران داشته باشد.

کجا گفته شده تفسیر قران فقط مختص حوزویان است.

پس این همه تناقش تفسر حوزویان از قران را چطور توجیه میکنید.

مگر الان حوزویان در امور سیاسی واقتصادی دخالت نمیکنند؟

پس با همین استدلال حوزویان هم حق دخالت در امور فوق را ندارند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
این صحیح نیست که هر کسی برداشت شخصی خودش را از قرآن و نهج‌البلاغه داشته باشد. کسی که در این باره نظر می‌دهد باید درس آن را خوانده باشد.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
5
8
پاسخ
روحانیان عزیز ، در همه امور متخصص هستند که در تمامی شرکتها و سازمانهای تخصصی میتونن در مناصب تصمیم گیرنده حضور داشته باشند ؟؟؟ اونوقت حوزه دین ، برای غیر روحانیون ورود ممنوعه ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
روحانیون در اموری که به دین ربط دارد در سازمانها هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
1
2
پاسخ
چرامراجع تقلید هیچ تذکری به حسن روحانی وپزشکیان ندادندونمی دهند؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
2
3
پاسخ
ایشان هم در ده سال اخیر مواضعی در سیاست خارجی، توانمندی نیروهای مقاومت در منطقه و سیاست داخلی داشته که مرور زمان نشان داد دقیق و صحیح نبوده ، پس خود ایشان هم بیش از پیش مراقب گفتار خود باشند
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