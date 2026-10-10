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ویدیوی اخطار یک آیت الله به پزشکیان بابت تفسیر قرآن!
آیت الله محسن اراکی نماینده استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری در اخطاری محترمانه به مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفت: «به تفسیر قرآن و نهجالبلاغه و مفاهیم دینی نپردازند. اشتباهات بزرگی که از ایشان پیش میآید احیاناً قابل جبران نیست.» اظهارات اراکی را میبینید و میشنوید.
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حضرات روحانی خودشون در همه علوم و مسایل بدون داشتن تخصص دخالت و اظهار نظر می کنند ولی تا یکی در مورد دین حرف زد می گویند بحث تخصصی است و کسی اظهار نظر نکند
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ناشناس| |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
حالا کار ریاست جمهوری که در حیطه خودش است را اظهار نظر نمی کنه میگه نمیدونم میدم دست کارشناسان.
اما بلده تفسیر قرآن و نهج البلاغه کنه؟
به نظرم همه کارشناسان در همه حوزه ها به پزشکیان پیام بدهند که کلا نظر نده !
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ناشناس| |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
اتفاقا هرکسی باید برای خودش تفسیری از قران داشته باشد.
کجا گفته شده تفسیر قران فقط مختص حوزویان است.
پس این همه تناقش تفسر حوزویان از قران را چطور توجیه میکنید.
مگر الان حوزویان در امور سیاسی واقتصادی دخالت نمیکنند؟
پس با همین استدلال حوزویان هم حق دخالت در امور فوق را ندارند.
کجا گفته شده تفسیر قران فقط مختص حوزویان است.
پس این همه تناقش تفسر حوزویان از قران را چطور توجیه میکنید.
مگر الان حوزویان در امور سیاسی واقتصادی دخالت نمیکنند؟
پس با همین استدلال حوزویان هم حق دخالت در امور فوق را ندارند.
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ناشناس| |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
روحانیان عزیز ، در همه امور متخصص هستند که در تمامی شرکتها و سازمانهای تخصصی میتونن در مناصب تصمیم گیرنده حضور داشته باشند ؟؟؟ اونوقت حوزه دین ، برای غیر روحانیون ورود ممنوعه ؟
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ناشناس| |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
چرامراجع تقلید هیچ تذکری به حسن روحانی وپزشکیان ندادندونمی دهند؟!!