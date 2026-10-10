ویدیوی اخطار یک آیت الله به پزشکیان بابت تفسیر قرآن!

آیت الله محسن اراکی نماینده استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری در اخطاری محترمانه به مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفت: «به تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه و مفاهیم دینی نپردازند. اشتباهات بزرگی که از ایشان پیش می‌آید احیاناً قابل جبران نیست.» اظهارات اراکی را می‌بینید و می‌شنوید.