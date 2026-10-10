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بازگشت استاد دانشگاه شریف تکذیب شد

مدیر یک پایگاه خبری ادعای بازگشت شریفی‌زارچی به کشور و تدریس در دانشگاه که به نقل از وی مطرح شده را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۷۷
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2596 بازدید
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۴
شریفی‌زارچی

به گزارش تابناک؛ علی‌اصغر شفیعیان، مدیر پایگاه خبری انصاف‌نیوز، نقل قول مطرح‌شده در برخی کانال‌ها و فضای مجازی مبنی بر اینکه شریفی‌زارچی به‌زودی به کشور بازمی‌گردد و بار دیگر در دانشگاه مشغول تدریس خواهد شد، را تکذیب کرد.

شفیعیان با رد انتساب این اظهارات به خود تصریح کرد: «من اصلاً چیزی درباره این فرد نگفته‌ام.» 

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وی همچنین با انتقاد از انتشار چنین مطالبی، این اقدام را غیراخلاقی دانست و توضیح داد که گاهی اوقات اظهارات افراد در فضای مجازی تحریف یا بزرگ‌نمایی می‌شود، اما در این مورد اساساً سخنی از سوی او مطرح نشده که بخواهد دست‌مایه چنین ادعایی قرار گیرد.

گفتنی است توئیتی که در فضای مجازی به نقل از شفیعیان منتشر شده مربوط به گذشته است، زمانی که دانشگاه شریف به دلیل بی‌توجهی شریفی زارچی به درخواست دانشگاه برای پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی خود با او قطع همکاری می‌کند و مدتی بعد بنابر دلایلی که پیش از این گفته شده، تصمیم بر بازگشت زارچی به دانشگاه گرفته می‌شود. 

مسعود سعیدی کارشناس مسائل حقوقی نیز گفت که با جرم‌هایی که شریفی‌زارچی دارد حداقل مجازاتش این است که بقیه عمرش را در زندان سپری کند.

شریفی‌زارچی یکی از افرادی است که در جنگ تحمیلی اخیر به جای حمایت از مردم و کشورش، با دشمنان کشور همراه شد.
منبع: فارس
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
12
14
پاسخ
وطن فروش باید به وطن بازگردانده و مجازات شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
4
5
پاسخ
اگر هم بگی تعجب نداره
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
5
8
پاسخ
الان کلی سلبریتی ورزشکار و بازیگر و چندتا استاد و حتی مسوول هستند که مثل همین به کشورشان خیانت کردند ولی هستند اینم روشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
0
پاسخ
وقتی دانشجویان اینگونه دانشگاههاباپول این کشوردرس می خوانندبجزبورسیه باید۲۰سال ممنوع الخروج شوند
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