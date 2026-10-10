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نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟

نامه‌ای منتشرنشده از سردار غلامعلی رشید خطاب به سردار حسین علایی، با انتقاد از روایت منتشرشده درباره عملیات ثامن‌الائمه، بر نقش شهید حسن باقری در محور دارخوین و سهم او در هدایت عملیات شکست حصر آبادان تأکید می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۷۵
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نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
 
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، نامه‌ای منتشرنشده از سردار شهید غلامعلی رشید خطاب به سردار حسین علایی، حاوی انتقادهایی درباره نحوه روایت عملیات ثامن‌الائمه و اشاره نکردن به نقش شهید حسن باقری در این عملیات است.
 
این نامه در پی انتشار مطلبی در روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ ۵ مهر ۱۳۸۸ نوشته شده است. سردار رشید در ابتدای نامه، مطلب منتشرشده درباره عملیات ثامن‌الائمه را «بسیار خوب و جمع‌وجور» توصیف می‌کند، اما در ادامه به این نکته انتقاد دارد که با وجود اشاره به فرماندهان عملیات، نامی از شهید حسن باقری و تلاش‌های او در این عملیات برده نشده است.
 

انتقاد سردار رشید از حذف نام شهید حسن باقری

 
در بخش اصلی نامه آمده است که شهید حسن باقری در محور دارخوین، در کنار شهید حسین خرازی و با همکاری فرمانده تیپ ۳ لشکر ۷۷، قرارگاه مشترک داشتند و عملیات را در این محور هدایت می‌کردند.
 
سردار رشید در این نامه تأکید می‌کند که شهید حسن باقری برای عملیات ثامن‌الائمه زحمات فراوانی کشیده بود و نقش او در محور دارخوین، در مقایسه با دو محور دیگر عملیات، برجسته‌تر بود.
 
 
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آن‌گونه که بچه‌های آبادان حصر را شکستند
 

توضیحات سردار رشید درباره سه محور عملیات

 
سردار رشید در ادامه نامه، به تشریح وضعیت فرماندهی در سه محور عملیات ثامن‌الائمه می‌پردازد.
 
محور نخست؛ دارخوین: در این محور، شهید حسن باقری و شهید حسین خرازی در کنار فرمانده تیپ ۳ لشکر ۷۷ حضور داشتند و عملیات را هدایت می‌کردند.
 
محور دوم؛ فیاضیه: در این بخش از نامه آمده است که سردار رحیم صفوی با سرهنگ کهتری، فرمانده تیپ ۲ لشکر ۷۷، قرارگاه مشترک داشتند و به شهید احمد کاظمی کمک می‌کردند.
 
محور سوم: سردار شهید رشید در توضیحات مربوط به این محور، به نام خود و برخی دیگر از فرماندهان، از جمله مرتضی قربانی و جعفر اسدی، اشاره می‌کند. 
 
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
 

نقشه عملیاتی همراه نامه

 
صفحه دوم این نامه شامل نقشه‌ای دست‌کشیده‌شده از محورهای عملیات است که در آن، موقعیت برخی فرماندهان و محل استقرار نیروها مشخص شده است. این نقشه در کنار توضیحات مکتوب سردار شهید رشید، جزئیات بیشتری از تقسیم‌بندی محورهای عملیات ثامن‌الائمه را نشان می‌دهد.
 
عملیات ثامن‌الائمه با هدف شکست حصر آبادان در پنجم مهرماه ۱۳۶۰ انجام شد و از عملیات‌های مهم دوران دفاع مقدس به شمار می‌رود.
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سردار شهید غلامعلی رشید عملیات ثامن الائمه سردار حسین علایی شهید حسن باقری
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
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