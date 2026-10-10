عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره مفهوم تقوا، تأکید کرد که تقوا به معنای انجام واجبات شرعی و ترک محرمات است و نباید آن را صرفاً به درست انجام دادن کارها تقلیل داد.

به گزارش تابناک؛ آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره مفهوم تقوا، با انتقاد از تفسیر ارائه‌شده از این مفهوم دینی، تأکید کرد: تقوا به معنای انجام واجبات شرعی و ترک محرمات است و نمی‌توان با تعریفی عرفی از آن، مرزهای حلال و حرام را نادیده گرفت.

رئیس‌جمهور به تفسیر مفاهیم دینی نپردازد

آیت‌الله اراکی با اشاره به وظایف رئیس‌جمهور اظهار کرد: واقعاً از جناب رئیس‌جمهور محترم خواهش می‌کنیم به همان کاری بپردازند که قانون اساسی بر عهده ایشان گذاشته است و وارد تفسیر قرآن، نهج‌البلاغه و مفاهیم و معانی دینی نشوند، زیرا این کار در حوزه مسئولیت ایشان نیست و ممکن است اشتباهات بزرگی در این زمینه رخ دهد که احیاناً قابل جبران نباشد.

وی با تأکید بر روشن بودن مفهوم تقوا افزود: اگر از هر فرد متدین عادی نیز بپرسید تقوا به چه معناست، پاسخ می‌دهد که تقوا یعنی انسان واجبات خود را انجام دهد و از محرمات دوری کند. تقوا، تقید به واجبات شرعی و ترک محرمات شرعی است.

نمی‌توان انجام کار درست را جایگزین تقوا کرد

آیت‌الله اراکی با انتقاد از تعریف تقوا به انجام کار درست، تصریح کرد: اینکه گفته شود تقوا یعنی کار درست انجام دادن، به‌نوعی به عرفی‌سازی حرام‌ها و نادیده گرفتن واجبات در جامعه منجر می‌شود.

وی برای تبیین این مسئله به مثال‌هایی اشاره کرد و گفت: ممکن است یک فوتبالیست در حرفه خود عملکرد خوبی داشته باشد، اما مرتکب زنا شود یا اموال دیگران را بدزدد و از کشور خارج کند. آیا صرفاً به دلیل اینکه فوتبال را خوب بازی می‌کند، می‌توان او را با تقوا دانست؟ همچنین ممکن است فردی هنرمند خوبی باشد، اما عفاف شرعی را در ملأعام رعایت نکند. آیا انجام درست کار هنری می‌تواند او را با تقوا کند؟ چنین برداشتی با مسلمات شرعی سازگار نیست.

تفسیر نادرست از کلام امیرالمؤمنین(ع)

وی با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره مفاهیم نهج‌البلاغه، این برداشت را نادرست دانست و اظهار کرد: مشکل اینجاست که در سخنرانی اخیر، بار دیگر تلاش شده است با تفسیری نادرست از برخی نصوص نهج‌البلاغه مقدس امیرالمؤمنین(ع)، این توجیه نادرست صورت بگیرد.

آیت‌الله اراکی با اشاره به کلام امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه و خطبه ایشان درباره خطایا، بر ضرورت توجه به معنای دقیق واژگان عربی در تفسیر متون دینی تأکید کرد و گفت: برای تفسیر نهج‌البلاغه، ابتدا باید با ادبیات عرب آشنا بود. «خطایا» جمع «خطیئه» و به معنای گناهان است، نه جمع «خطا»؛ چراکه جمع «خطا»، «أخطاء» است. بنابراین، وقتی خطایا در برابر تقوا قرار می‌گیرد، سخن از گناهان است و نمی‌توان معنای آن را به‌گونه‌ای دیگر تفسیر کرد.

تقوا یعنی انجام واجبات و ترک محرمات

آیت‌الله اراکی با تأکید دوباره بر معنای شرعی تقوا گفت: تقوا یعنی انجام واجبات و ترک محرمات و این معنا از مسلمات شریعت است. اگر کسی این معنا را انکار کند، با لوازمی روبه‌رو خواهد شد که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.

وی افزود: بر اساس چنین برداشتی، هر جا خداوند دستور به تقوا داده است، باید آن را صرفاً به معنای انجام درست کارها دانست، یعنی فرد می‌تواند نماز نخواند، روزه نگیرد، مال مردم را بخورد، دروغ بگوید، شراب بنوشد یا مرتکب زنا شود، اما چون حرفه خود را درست انجام می‌دهد، با تقوا محسوب شود. روشن است که چنین برداشتی پذیرفتنی نیست.

نسبت دادن معنای نادرست به خدا، ظلمی بزرگ است

وی برای روشن شدن پیامدهای این دیدگاه، به مثال‌هایی از مشاغل مختلف اشاره کرد و گفت: ممکن است مهندسی کار خود را به‌درستی انجام دهد، اما محصول کار او ساخت بمبی باشد که در اختیار ترامپ قرار گیرد تا مردم را بکشد و شهری را با خاک یکسان کند. آیا صرف درست انجام دادن کار تخصصی، چنین عملی را قابل قبول می‌کند؟ نمی‌توان با این استدلال، معیارهای اخلاقی و شرعی را کنار گذاشت.

آیت‌الله اراکی در پایان با اشاره به پیامدهای چنین تفسیری، نسبت دادن سخنی به خداوند که او نفرموده است را از بزرگ‌ترین مصادیق ظلم دانست و به این مضمون قرآنی استناد کرد که چه کسی ستمکارتر از آن است که به خدا دروغ ببندد.

وی تأکید کرد: کسانی که از عدالت سخن می‌گویند و خود را عدالت‌خواه می‌دانند، نمی‌توانند تفسیری ارائه دهند که به بزرگ‌ترین ظلم، یعنی نسبت دادن معنایی نادرست به خداوند، منتهی شود.