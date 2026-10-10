حمله آمریکا به ایران حتی پیش از انتخابات کنگره محتمل است؛ ایران فریب سخنان مقامات آمریکایی را نخورد

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک،گمانه زنی ها درباره حمله آمریکا به ایران وجود دارد. برخی گمانه ها این سناریو را قبل از انتخابات میان دوره ای کنگره محتمل می داند. برخی استدلالها هم بر تحقق چنین سناریویی بعد از انتخابات میان دوره ای کنگره تأکید دارد.

این در حالی است که قطر در جریان نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک (اواخر سپتامبر ۲۰۲۶) نقش میانجی فعالی را ایفا کرد. دوحه نه‌تنها پیام‌ها را میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی منتقل می‌کرد، بلکه هدف اصلی خود را «ایجاد زمینه مشترک» و «پر کردن شکاف» میان دو طرف اعلام کرد.

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با وجود برگزاری جلسات و تبادل پیام‌ها در حاشیه مجمع عمومی، طرفین نتوانستند به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز دست یابند.

مقامات ایرانی از طریق میانجی قطری شروط خود را به واشنگتن ابلاغ کردند؛ از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، لغو محاصره دریایی و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده.

در مقابل، آمریکا پیشنهاد ایران درباره بازگشایی تنگه هرمز را نپذیرفته و با این استدلال که ایران کنترلی بر این آبراه ندارد، آن را رد کرد. به این ترتیب، مذاکرات غیرمستقیم با میانجی‌گری قطر بدون حصول توافق پایان یافت.

در خصوص این موضوع، خبرنگار تابناک گفت‌و‌گو‌هایی با پروفسور «جفری ساکس» استاد دانشگاه کلمبیا آمریکا و از مدیران ارشد سازمان ملل؛ پروفسور «پل پیلار» استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا؛ پروفسور «جان دان» استاد دانشگاه کمبریج و پروفسور شیرین هانتر عضو شورای روابط خارجی آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.

* «جفری ساکس» اقتصاددان برجسته آمریکایی، تحلیلگر سیاست‌های عمومی و یکی از تأثیرگذارترین اقتصاددانان جهان محسوب می‌شود. نشریه تایمز دو بار او را در فهرست ۱۰۰ رهبر تأثیرگذار جهان قرار داده و اکونومیست نیز او را جزو سه اقتصاددان برجسته زنده جهان معرفی کرده است. ساکس فعالیت علمی خود را از دانشگاه هاروارد آغاز کرد. او در سال ۱۹۸۰ به عنوان استادیار مشغول به کار شد و در سال ۱۹۸۲ به دانشیاری ارتقا یافت. ساکس همچنین ریاست مؤسسه توسعه بین‌الملل هاروارد (۱۹۹۵-۱۹۹۹) و مرکز توسعه بین‌الملل مدرسه کندی هاروارد (۱۹۹۹-۲۰۰۲) را بر عهده داشت. او هم‌اکنون استاد دانشگاه کلمبیا است. «ساکس» از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸ مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد بوده و به سه دبیرکل متوالی (کوفی عنان، بان کی‌مون و آنتونیو گوترش) مشاوره داده است. در حال حاضر به عنوان مدافع اهداف توسعه پایدار (SDG Advocate) زیر نظر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، فعالیت می‌کند. او رئیس شبکه راه‌حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل (UN Sustainable Development Solutions Network) است.

* «پل پیلار» یکی از سردبیران نشریه نشنال اینترست و عضو ارشد مرکز تحقیقات امنیتی دانشگاه جورج تاون و نیز مرکز سیاست‌های امنیتی ژنو است. وی در سال ۲۰۰۵ پس از ۲۸ سال فعالیت در جامعه اطلاعاتی ایالات متحده از سازمان اطلاعات مرکزی (DCI) بازنشسته شد و پس از آن به عنوان استاد مهمان در برنامه مطالعات امنیتی در دانشگاه جورج تاون حضور یافت. مناصب ارشد دولتی پیلار، شامل افسر اطلاعات ملی خاورنزدیک و آسیای جنوبی، رئیس واحد‌های تحلیلی در CIA در حوزه‌های خاورنزدیک، خلیج فارس و آسیای جنوبی، معاون رئیس مرکز ضد تروریستی DCI و دستیار اجرایی مدیر اطلاعات مرکزی بوده است. پروفسور پیلار همچنین در شورای اطلاعات ملی به عنوان یکی از اعضای اصلی گروه تحلیلی آن فعالیت می‌کرد. وی کهنه‌سرباز جنگ ویتنام و افسر بازنشسته ارتش ایالات متحده نیز هست.

* «جان دان» استاد دانشگاه کمبریج انگلستان است. تخصص او بحث انقلاب است. وی سابقه تدریس در دانشگاه هاروارد آمریکا را نیز دارد. مطالعات وی بر کاربست دیدگاهی تاریخی بر نظریهٔ سیاسی مدرن متمرکز است. شهرت اولیهٔ او بر پایهٔ بازسازی دقیق اندیشهٔ سیاسی جان لاک بود که از نسخهٔ انتقادی پتر لاسلت از دو رساله دربارهٔ حکومت لاک بهره برد. او به همراه هم‌عصر خود، مورخ کوئنتین اسکینر، و استاد/همکارشان جی. جی.‌ای. پوکاک، در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ دستورالعمل‌های روش‌شناختی ارائه دادند که هدف آن اصلاح بی‌توجهی تاریخی علم سیاست، از طریق بازسازی نیات نویسندگانِ اندیشۀ سیاسیِ گذشته بود. بسیاری از کار‌های بعدی او به مسائل بنیادین در نظریهٔ سیاسی پرداخته است، هرچند حس تاریخی او همچنان به نوعی بدبینی نسبت به میزان نهایی‌پذیری سیاست در برابر خرد دامن می‌زند. او نویسندهٔ کتاب نیرنگ بی‌خردی (۲۰۰۱) است، اثری که بحث می‌کند چگونه محدودیت‌های دانش و عقلانیت انسانی مانع از آن می‌شود که جمهوری‌خواهی دموکراتیک به تمام وعده‌های خود جامهٔ عمل بپوشاند.

* «شیرین طهماسب هانتر» بیش از پنجاه سال تجربه در امور بین‌المللی دارد که شامل فعالیت‌های او به عنوان دیپلمات (خدمات خارجی ایران، ۱۳۴۴-۱۳۵۷)، تحلیلگر اندیشکده، و مدیر برنامه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی و مرکز مطالعات سیاست اروپا (۱۳۶۲-۱۳۸۴) می‌شود. او در سال ۱۳۸۴ به مرکز الولید در دانشگاه جورج‌تاون پیوست و به عنوان پژوهشگر ارشد مهمان، استاد مهمان و استاد پژوهشی فعالیت کرد. او اکنون به عنوان عضو افتخاری مرکز الولید شناخته می‌شود. هانتر به زبان‌های فارسی، انگلیسی، فرانسه و ترکی مسلط است. وی همچنین عضو شورای روابط خارجی امریکاست. اخیراً کتاب «قدرت‌های بزرگ و تحولات اجتماعی و سیاسی ایران» (The Great Powers, and Iran's Social and Political Evolution) نوشته وی از سوی انتشارات «پالگریو مک میلان» به زبان انگلیسی منتشر شده است.

*مذاکرات اخیر میان ایران و آمریکا نیز با شکست مواجه شد و پیشنهاد قطر برای توقف درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز به نتیجه نرسید. به نظر می‌رسد آمریکا به دنبال توافقی است که هم موضوع تنگه هرمز را در بر بگیرد و هم امتیازات هسته‌ای از ایران بگیرد. ارزیابی شما چیست؟

ساکس: متأسفانه باید بگویم تنها توافقی که ترامپ احتمالاً امضا خواهد کرد، تسلیم ایران است. به عبارت دیگر، ترامپ بعید است توافقی را امضا کند مگر اینکه ایران «بازنده» شود.

این بسیار تأسف‌بار است، اما روانشناسی آمریکا و ترامپ نسبتاً روشن است. نخبگان قدرت آمریکا نیاز دارند به جهان «اثبات» کنند که آمریکا ابرقدرت چالش‌ناپذیر است.

توهم هژمون بودن در جهان همچنان سیاست خارجی آمریکا را تعریف می‌کند

این توهم هژمون بودن در جهان همچنان سیاست خارجی آمریکا را تعریف می‌کند و همچنان مانع هر توافق معقولی با ایران می‌شود. این خودبزرگ‌بینی آمریکا بود که در وهله اول به جنگ منجر شد.

پیلار: ترامپ به نظر می‌رسد راضی است که وضعیت بن‌بست کنونی حداقل برای چند هفته آینده ادامه یابد. در صورت بعید اینکه ایران از پیش امتیازات هسته‌ای ارائه دهد، ممکن است توافقی را بپذیرد، اما در غیر این صورت عملاً به رد آن نوع ساختاری ادامه خواهد داد که در تفاهم‌نامه ژوئن منعکس شده بود؛ ساختاری که شامل آتش‌بس و بازگشایی تنگه می‌شد، اما بیشتر مسائل دیگر را برای مذاکرات آینده باقی می‌گذاشت.

یکی از تأثیرات عمده بر ترامپ این است که عملیات نیروی دریایی آمریکا در تنگه موفق شده است

احتمالاً یکی از تأثیرات عمده بر ترامپ در حال حاضر این واقعیت است که عملیات نیروی دریایی آمریکا در تنگه موفق شده است صادرات نفت تولیدکنندگان عرب را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

ترامپ احتمالاً معتقد است که این بدان معناست که زمان به نفع اوست و درد اقتصادی ایران ادامه خواهد یافت، در حالی که درد واردشده به بقیه جهان، از جمله آمریکا، که ناشی از اختلال در تجارت نفت بوده، کاهش خواهد یافت.

جان دان: پاسخ به این پرسش تقریباً به‌طور کامل به ویژگی‌های خاص ترامپ بستگی دارد. تصمیم به همراهی با نتانیاهو در حمله به ایران یک اشتباه فاحش بود (نمی‌دانم آیا اگر واقعاً تلاش می‌کرد می‌توانست نتانیاهو را مهار کند یا نه)، اما حمله مشترک شانس او را برای مؤثر بودن در نیمه دوم ریاست‌جمهوری‌اش از بین برده است و به نظر می‌رسد او تا حد زیادی علاقه‌اش را به اداره دولت آمریکا از دست داده است، جز در ساختن بنا‌های عظیم برای خودش.

ترامپ مطمئناً خشمگین و ناامید است و کاملاً قادر به انجام کار‌های هیولایی است. با این حال، من هنوز نمی‌بینم که او چگونه می‌تواند در ایران به خواسته‌اش برسد، هرچقدر هم که این کار‌ها هیولایی شوند.

هم مسئله هرمز و هم پرونده هسته‌ای بهانه هستند

هانتر: دونالد ترامپ می‌خواهد نشان دهد از ایران امتیاز گرفته، بدون اینکه لازم باشد چیزی را به‌عنوان امتیاز یا اعتراف به تهران پنهان کند.

به‌ویژه، او می‌خواهد نشان دهد که خودش کسی بود که تهران را مجبور کرد از برنامه هسته‌ای‌اش دست بکشد. اما من معتقدم هم مسئله هرمز و هم پرونده هسته‌ای بهانه هستند.

ترامپ، مانند بسیاری از دیگر رؤسای جمهور آمریکا، می‌خواهد ایران تحت وزن تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی و ... فرو بریزد و بدین ترتیب آمریکا بتواند آینده این کشور را شکل دهد.

*آرایش نظامی آمریکا در منطقه نشان از حمله گسترده قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به ایران نیست. آرایش نظامی نشان از آمادگی برای چنین حمله احتمالی به ایران در ماه نوامبر است. ارزیابی شما چیست؟

ساکس: من معتقدم که حمله دوباره محتمل است، مگر اینکه یک ائتلاف بسیار قدرتمند از کشور‌ها — از جمله چین، هند، روسیه، پاکستان، عربستان سعودی و دیگران — همگی به ترامپ بگویند حملات آمریکا را متوقف کند. آنها باید این کار را انجام دهند.

پیلار: من معتقدم احتمال قابل‌توجهی وجود دارد که پس از انتخابات کنگره، یک حمله بمباران جدید از سوی آمریکا (یا آمریکا و اسرائیل) رخ دهد.

محدودیت اصلی ترامپ ترس از این است که تشدید تنش باعث جهش دوباره قیمت انرژی شود

محدودیت اصلی ترامپ در حال حاضر ترس از این است که تشدید تنش باعث جهش دوباره قیمت انرژی شود و این به جمهوری‌خواهان در انتخابات آسیب بزند.

پس از پایان انتخابات، این عامل دیگر مطرح نخواهد بود، و انتخابات ملی بعدی در آمریکا دو سال دیگر خواهد بود.

هرگز بُعد احساسی و آسیب‌شناختی تصمیم‌گیری ترامپ را دست‌کم نگیرید

هرگز بُعد احساسی و آسیب‌شناختی تصمیم‌گیری ترامپ را دست‌کم نگیرید. حتی اگر یک حمله نظامی جدید واقعاً وعده چندانی برای دستیابی به پیشرفت در مذاکرات یا منافع دیگر برای آمریکا نداشته باشد، ترامپ ممکن است صرفاً به‌عنوان راهی برای تخلیه ناامیدی و خشم خود از کشوری که در برابر اراده‌اش سر خم نمی‌کند، دستور حملات جدید را صادر کند.

هانتر: پیش‌بینی نیات آینده آمریکا از طریق به‌اصطلاح جابه‌جایی نظامی‌اش دشوار است. آمریکا ممکن است بخواهد ایران را فریب دهد تا باور کند تا نوامبر حمله‌ای نخواهد شد و سپس زودتر یک حمله غافلگیرکننده انجام دهد.

*بر اساس گزارش‌های متعدد از جمله وال‌استریت ژورنال، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در مذاکرات اخیر برای احیای گفت‌و‌گو‌ها میان ایران و آمریکا کارشکنی کرده‌اند. بر اساس این گزارش، عربستان و امارات با هرگونه کاهش فشار بر ایران مخالفت کرده و از دولت ترامپ خواسته‌اند تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی ایران را حفظ کند. آیا این موضوع در شکست مذاکرات اخیر تأثیر جدی داشته است؟

ساکس: امارات به متحد اسرائیل و ایالات متحده تبدیل شده است و بنابراین با هدف سرنگونی دولت ایران، در کنار آن دو قرار می‌گیرد.

پیلار: سعودی‌ها و اماراتی‌ها در این مسائل چندان ثابت‌قدم نبوده‌اند. آنها از جنگی که بدون مشورت با آنها آغاز شد خوششان نیامد، اما همچنین می‌گویند تا زمانی که جنگی وجود دارد، می‌خواهند آن جنگ و دیپلماسی همراه آن به‌گونه‌ای پیش برود که ایران را ضعیف‌تر، نه قوی‌تر، رها کند.

تا آنجا که سعودی‌ها و احتمالاً اماراتی‌ها به ترامپ گفته‌اند که در حال حاضر خواهان مذاکره با ایران نیستند، این امر گرایشی را که ترامپ از قبل داشت برای رد آخرین پیشنهاد ایران تقویت کرده است.

عربستان همچنان برای امنیت خود روی آمریکا حساب می‌کند

عربستان سعودی همچنان برای امنیت خود روی آمریکا حساب می‌کند، با وجود تمام شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از عربستان سعودی محافظت نمی‌کند و نمی‌تواند محافظت کند.

جان دان: عربستان و امارات در حال حاضر امید بیشتری به این دارند که بتوانند خودشان برای رابطه‌ای کم‌تنش‌تر با ایران مذاکره کنند، اما البته برایشان بهتر می‌بود که ایران از نظر نظامی بسیار ضعیف‌تر و خودشان بسیار قوی‌تر باشند.

ترامپ تاکنون بهترین تلاشش را برای دستیابی به این هدف کرده است، اما چندان موفقیتی کسب نکرده است، و با اقدامات اخیر حوثی‌ها، موضع او و متحدان خلیج فارس‌اش حتی ضعیف‌تر از قبل شده است.

اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند

هانتر: تعجب نمی‌کنم که سعودی‌ها و اماراتی‌ها تلاش کردند مانع سازش میان ایران و آمریکا شوند. همان‌طور که مدت‌هاست می‌گویم، بیشتر کشور‌های عربی، از جمله کشور‌های خلیج فارس، نسبت به ایران احساس دوستانه‌ای ندارند و می‌خواهند آن را تضعیف کنند و اگر ممکن باشد تجزیه‌اش کنند. آنها حتی تلاش کردند از برجام جلوگیری کنند. متأسفانه، اشتباهات خود ایران این کار را برای آنها آسان‌تر کرده است.

*سناریوی محتمل برای تنش ایران و آمریکا از نظر شما چیست؟

ساکس: بهترین نتیجه این است که آمریکا جنگ را به‌صورت یک‌جانبه و بدون هیچ توافقی پایان دهد. آمریکا باید فقط به خانه بازگردد و پس از آن ایران تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد.

چشم‌انداز کمی برای یک توافق واقعی وجود دارد

چشم‌انداز کمی برای یک توافق واقعی وجود دارد و به نظر من در این مرحله هیچ چشم‌اندازی برای یک توافق رسمی که مسائل هسته‌ای را در بر بگیرد وجود ندارد، به دلیلی که پیش‌تر اشاره کردم. آمریکا باید «برنده» دیده شود تا توافقی را امضا کند، بنابراین هیچ توافقی احتمالاً رخ نخواهد داد.

اسرائیل نیز یک توافق واقعی را مسدود خواهد کرد، همان‌گونه که تندرو‌های آمریکایی این کار را خواهند کرد. این همان چیزی است که در سال ۲۰۱۸ رخ داد، زمانی که ترامپ برجام (JCPOA) را رها کرد.

محتمل‌ترین سناریو از سرگیری جنگ است، و شاید نوسان ادامه‌دار میان جنگ و توقف جنگ. بهترین امید ایران این است که بقیه جهان در نهایت به آمریکا بگویند بازی‌های مخرب خود را متوقف کند.

پیلار: احتمالاً بن‌بست برای چند هفته آینده ادامه خواهد یافت و سپس خطر بالای حملات بمباران جدید آمریکا پس از انتخابات این کشور وجود دارد.

آنچه پس از آن رخ می‌دهد می‌تواند یکی از دو مسیر را طی کند. یکی اینکه ترامپ «پیروزی» اعلام کند و توافقی مانند تفاهم‌نامه ژوئن را بپذیرد و ادعا کند که بمباران‌های او تفاوت را ایجاد کرده و ایران را به امتیازدهی وادار کرده است.

یا اینکه توافق جدیدی حاصل نشود و ترامپ صرفاً بگذارد بن‌بست تا بی‌نهایت ادامه یابد، و احتمالاً حتی کل مسئله را دو سال دیگر به جانشین خود واگذار کند.

آنچه ترامپ می‌خواهد این است که ایران تسلیم شود

جان دان: آنچه ترامپ می‌خواهد این است که ایران تسلیم شود، اساساً تسلیم شخص او. من فقط باور نمی‌کنم که این اتفاق بیفتد یا او بتواند آن را محقق کند.

مطمئنم که دولت‌های عربستان سعودی و امارات اگر این اتفاق می‌افتاد بسیار خوشحال می‌شدند، اما آنها قطعاً نمی‌توانند کار زیادی برای افزایش احتمال وقوع آن انجام دهند.

دولت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست و شهروندان ایرانی که بیشترین آسیب را از آنچه در حال وقوع است خواهند دید، نمی‌توانند کاری برای وادار کردن آن به تسلیم انجام دهند و تصور می‌کنم نسبت آنهایی که ممکن است چنین آرزویی داشته باشند هنوز بسیار کوچک است.

بهترین سناریو یک توافق مذاکره‌شده خواهد بود

هانتر: بهترین سناریو یک توافق مذاکره‌شده خواهد بود. اما انعطاف‌ناپذیری هم ایران و هم آمریکا این سناریو را بعید می‌کند، هرچند غیرممکن نیست.

سناریوی دیگر حفظ وضع موجود به این امید است که ایران سرانجام تسلیم شود. بدترین سناریو یک حمله تمام‌عیار دیگر آمریکا و درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر است.