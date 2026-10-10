نماینده مردم نور و محمودآباد، از وجود مستنداتی درباره انتصابات فاقد شرایط احراز در شستا و شرکت‌های تابعه خبر داد و گفت: با وجود پیگیری نمایندگان، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز اعلام وصول نشده است.

عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره مستندات مربوط به انتصابات در صندوق بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و شستا، اظهار کرد: این مستندات وجود دارد و برخی از نمایندگان نیز آنها را در اختیار دارند.

وی افزود: در حال حاضر، بیش از ۲۰۰ نفر در شستا شرایط احراز را نداشته‌اند. این موضوع در سازمان تامین اجتماعی، به‌ ویژه در شستا، شرکت‌های تابعه و هلدینگ‌های آن مطرح است.

به گفته وی، برخی از این انتصابات نیز بسیار عجیب و خنده دار بوده‌اند، اما با این حال انجام شده‌اند.

انتصاب افراد بدون رعایت شاخص‌های مصوب

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محور انتقادها از عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: بحث نمایندگانی که در موضوع استیضاح آقای میدری انتقاد دارند، این است که افرادی بدون داشتن شرایط احراز منصوب شده‌اند.

فیاضی ادامه داد: حتی برخی اعضای هیئت‌مدیره نیز با این انتصابات مخالف بوده‌اند، اما با وجود این مخالفت‌ها، انتصاب‌ها انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه برای این انتصابات آیین‌نامه و شاخص‌های مشخصی وجود دارد، تصریح کرد: در ارتباط با انتصابات آیین نامه وجود دارد، این شاخص‌ها در زمان خود آقای میدری تعریف و ابلاغ شده‌اند، اما اجرا نشده‌اند.

استیضاح میدری همچنان در انتظار اعلام وصول

فیاضی در تشریح آخرین وضعیت استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: قرار بود روز سه‌شنبه این موضوع اعلام وصول شود، اما ترجیح داده‌اند اعلام وصول صورت نگیرد. با این حال، نمایندگان پیگیر بوده‌اند و همچنان این موضوع را دنبال می‌کنند.

وی افزود: هر ارجاعی به هیئت‌رئیسه، پشت‌صحنه‌ای هم دارد.

تغییرات وزارتخانه‌ها و به تعویق افتادن استیضاح میدری

نماینده مردم نور و محمودآباد در پاسخ به این پرسش که آیا استیضاح میدری اعلام وصول خواهد شد، گفت: گزینه وزارت دفاع به‌ تازگی به مجلس معرفی شده است. وزیر اطلاعات هم نداریم، وزیر نفت هم کنار رفته است مشکل به نظر می رسد که این اقدام صورت بگیرد. موضوع استیضاح میدری را به آذرماه موکول کرده‌اند. این موضوعات به آقای میدری کمک کرد.

وی در ادامه با بیان عبارتی کنایه‌آمیز گفت: «ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادند که میدری بماند.»

ادعاهای دیگر درباره تخلفات

فیاضی در پایان با تأکید بر وجود موارد دیگری از آنچه تخلف در عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواند، اظهار کرد: تخلفات آقای میدری کم نیست و فراوان است؛ برخی اسامی نیز وجود دارد که امکان انتشار آنها نیست.