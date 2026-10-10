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فیاضی در گفتگو با تابناک:

استیضاح میدری در پیچ‌وخم اعلام وصول / رسیدگی به آذرماه موکول شد

نماینده مردم نور و محمودآباد، از وجود مستنداتی درباره انتصابات فاقد شرایط احراز در شستا و شرکت‌های تابعه خبر داد و گفت: با وجود پیگیری نمایندگان، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز اعلام وصول نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۷۱
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بیش از ۲۰۰ نفر در شستا شرایط احراز را نداشتند / استیضاح میدری به آذرماه موکول شد

عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره مستندات مربوط به انتصابات در صندوق بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و شستا، اظهار کرد: این مستندات وجود دارد و برخی از نمایندگان نیز آنها را در اختیار دارند.

وی افزود: در حال حاضر، بیش از ۲۰۰ نفر در شستا شرایط احراز را نداشته‌اند. این موضوع در سازمان تامین اجتماعی، به‌ ویژه در شستا، شرکت‌های تابعه و هلدینگ‌های آن مطرح است.

به گفته وی، برخی از این انتصابات نیز بسیار عجیب و خنده دار بوده‌اند، اما با این حال انجام شده‌اند.

انتصاب افراد بدون رعایت شاخص‌های مصوب

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محور انتقادها از عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: بحث نمایندگانی که در موضوع استیضاح آقای میدری انتقاد دارند، این است که افرادی بدون داشتن شرایط احراز منصوب شده‌اند.

فیاضی ادامه داد: حتی برخی اعضای هیئت‌مدیره نیز با این انتصابات مخالف بوده‌اند، اما با وجود این مخالفت‌ها، انتصاب‌ها انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه برای این انتصابات آیین‌نامه و شاخص‌های مشخصی وجود دارد، تصریح کرد: در ارتباط با انتصابات آیین نامه وجود دارد، این شاخص‌ها در زمان خود آقای میدری تعریف و ابلاغ شده‌اند، اما اجرا نشده‌اند. 

استیضاح میدری همچنان در انتظار اعلام وصول

فیاضی در تشریح آخرین وضعیت استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: قرار بود روز سه‌شنبه این موضوع اعلام وصول شود، اما ترجیح داده‌اند اعلام وصول صورت نگیرد. با این حال، نمایندگان پیگیر بوده‌اند و همچنان این موضوع را دنبال می‌کنند.

وی افزود: هر ارجاعی به هیئت‌رئیسه، پشت‌صحنه‌ای هم دارد.

بیش از ۲۰۰ نفر در شستا شرایط احراز را نداشتند / استیضاح میدری به آذرماه موکول شد

تغییرات وزارتخانه‌ها و به تعویق افتادن استیضاح میدری

نماینده مردم نور و محمودآباد در پاسخ به این پرسش که آیا استیضاح میدری اعلام وصول خواهد شد، گفت: گزینه وزارت دفاع به‌ تازگی به مجلس معرفی شده است. وزیر اطلاعات هم نداریم، وزیر نفت هم کنار رفته است مشکل به نظر می رسد که این اقدام صورت بگیرد. موضوع استیضاح میدری را به آذرماه موکول کرده‌اند. این موضوعات به آقای میدری کمک کرد.

وی در ادامه با بیان عبارتی کنایه‌آمیز گفت: «ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادند که میدری بماند.»

ادعاهای دیگر درباره تخلفات

فیاضی در پایان با تأکید بر وجود موارد دیگری از آنچه تخلف در عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواند، اظهار کرد: تخلفات آقای میدری کم نیست و فراوان است؛ برخی اسامی نیز وجود دارد که امکان انتشار آنها نیست.

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مجلس استیضاح میدری احمد میدری استیضاح کنندگان عبدالوحید فیاضی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
2
پاسخ
چه خوب
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
متاسفم حتی یک روز هم بیشتر ضعیف ترین وزیر کار ایران بماند برای کشور خسران دارد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
ااقای کارنامی بابایی خسته نباشید شما نماینده مردم هستید یا دولت ایا می دانید استخوانهای مردم و بازنشستکان در حال خرد شدن هست راستی از مدیر عامل شیر پگاه چه خبر چند ماه هست که مدیر عامل ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
2
5
پاسخ
من بیشتر از اینکه منتظر استیضاح میدری باشم، منتظر پایان این دوره مجلس هستم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
آلان ی اصلاحات چی میاد میگه نماینده چند درصدی چی میگه و همه تقصیرها هم گردن پایداری و تندرو و سوپرانقلابی معلوم الحال شناخته شده
هنوز نمیدونی جامعه حوزه انتخابات مجلس کجاست و چند نفر؟ درصد ریاست جمهوری رو بلدی حساب کنی و بفهمی مردم از چپ و راست عبور کردند؟
کی کاندید شد؟ کی وعده داد؟ کی گفت فرق داره کی رئیس بشه؟
اختیار نداری چرا اومدی جلو؟ دلت برای مردم و کشور سوخت یا ماندن در قدرت با فریب مردم؟ اوضاع گل و بلبل بود باز مینداختی گردن افراطی ها با میگفتی کار خودمون هست؟
ی موضوع بگو که مردم حق داشته باشند از شما سوال کنند و طلبکار باشند و شما گردن بگیرید و جای دیگه حواله ندید
چه خاصیتی برای مردم داشتید و قانون و آزادی و دستاوردی عملی کردید؟ چه هزینه ای دادید ب ای مردم و فدایی شدید؟ همه پولدار همه رانتی همه بالانشین با آقازاده های ژن خوب خارجی
تابناک منتشر کن
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
0
پاسخ
خدا رو چه دیدی از این ستون تا اون ستون فرجه . بالاخره اینطوری یه مدت دیگه هم میتونه
ناشناس
|
Italy
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
2
0
پاسخ
خودشان می دانند استیضاح رای نمی آورد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
1
پاسخ
تابناک لطفا پیگیری کنید چه کسانی به دنبال عقب انداختن استیضاح میدری هستند و این روزها چه زد و بندهایی صورت می گیرد
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