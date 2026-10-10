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تابناک گزارش می‌دهد؛

قیمت طلا و سکه امروز ۱۸ مهر ؛ طلای ۱۸ عیارچقدر گران شد؟

قیمت طلا و سکه امروز مسیر جدیدی داشت؛ به طوری که طلای ۱۸ عیار ۱۷۸ هزار تومان جهش کرد و اونس جهانی ۶۷ دلار صعود کرد، اما سکه امامی حتی ۱۱۰ هزار تومان عقب رفت؛ گویی دو بازار جدا در یک بازار نفس می کشند!
کد خبر: ۱۳۹۸۰۷۰
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قیمت طلا و سکه امروز
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه در بازار امروز، تصویری دوگانه ارائه داد؛ به طوری که  طلای ۱۸ عیار با رشد ۱۷۸ هزار تومانی به مرز ۲۶ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان رسید و اونس جهانی با جهش ۶۷ دلاری به ۴۱۹۴ دلار صعود کرده است؛ اما سکه امامی در ۲۶۸ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان تقریباً بیحرکت مانده و حتی ۱۱۰ هزار تومان عقب رفته است. این شکاف، مهم‌ترین پیام امروز بازار است.
 

طلای ۱۸ عیار؛ پرچمدار رشد

قیمت طلا ۱۸ عیار با ۱۷۸ هزار تومان رشد در دو روز ( از پنج شنبه تا امروز)  از ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲۶ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان رسید که این رشد، همجهت با اونس جهانی است و نشان می دهد بازار داخلی طلا فعلاً از محرک جهانی تغذیه میکند.
 

اونس جهانی؛ سوخت اصلی بازار

اونس جهانی طلا از ۴۱۲۷ دلار به ۴۱۹۴ دلار رسید که جهش ۶۷ دلاری را در دو روز به ثبت رساند که این افزایش، موتور محرک بخش طلای بازار داخلی است. اما نکته جالب اینجاست که سکه بهار آزادی ۸۴۰ هزار تومان افت کرد و از ۲۶۰میلیون تومان به ۲۵۹ میلیون رسید و سکه امامی نیز فقط ۱۱۰ هزار تومان کاهش داشت و در عمل ثابت ماند که پیام معنی دار آن این است که سکه های تمام همراه با اونس بالا نرفتنه اند که دلیل آن فشار فروش و عرضه در مقطع کنونی زیاد است و همچنین سکه ها در روزهای قبل بیش از حد رشد کرده بودند و اکنون در حال جبران عقب ماندگی هستند.
 
براین اساس اخرین قیمت طلا و سکه تا ساعت ۱۱ ظهر در بازار امروز از این قرار است که قیمت طلای ۱۸ عیار ۲۶,۵۷۸,۰۰۰ تومان، قیمت سکه بهار آزادی ۲۵۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان، قیمت سکه امامی ۲۶۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان، قیمت نیم سکه ۱۴۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان، قیمت ربع سکه ۷۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان، قیمت اونس طلا ۴,۱۹۴ دلار است .
 

 سکه های کوچک؛ پیشتاز رشد

اما در میان سکه ها، نیم سکه با رشد ۹۷۰ هزار تومانی و ربع سکه با صعود۱۸۰ هزارتومان بیشترین رشد را داشتند که نشان از تقاضای سرمایه ای کوچک در بازار پرنوسان است و  خریداران را به سکه های سبک تر سوق می دهد.
 
اما به طور کلی به نظر می رسد که بازار امروز، بازار طلاست و نه سکه چراکه روند طلا همراه با اونس جهانی صعودی می شود که اونس جهش ۶۷ دلاری داشت درحالی که سکه تمام ثابت یا کاهشی بود البته سکه های کوچک صعودی ماند که این پیام را به فعالان بازار می دهد که اگر روند اونس جهانی ادامه دار باشد، طلای آبشده و سکه های کوچک بیشترین واکنش را نشان می دهند؛ اما سکه های تمام فعلا در حال تعدیل حباب هستند و ممکن است برای مدتی عقب بمانند.
 
بنابراین با همین دست فرمان به نظر می رسد که ادامه روند اونس جهانی  به بالای ۴۲۰۰ دلار تثبیت شود، احتمال همگرایی دوباره سکه با طلا بالاست؛ در غیر این صورت، شکاف فعلی می تواند ادامه دار باشد . 
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