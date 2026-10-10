گزارش الجزیره از سناریوی استقرار سه ناو هواپیمابر

پنتاگون در حال ارسال تجهیزات پدافند هوایی و مهمات اضافی به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه است و سومین ناو هواپیمابر آمریکا در قالب یک ناو گروه از جمله یک ناو آبی خاکی در مسیر خاورمیانه قرار گرفته است. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که 12 شناور آمریکایی در منطقه حضور دارند و نیروهای دریایی دیگری نیز در راه هستند. سه ناو هواپیمابر در منطقه؛ سناریوی اصلی آمریکا چیست؟ گزارش الجزیره را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.