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کد خبر:۱۳۹۸۰۶۵
کد خبر:۱۳۹۸۰۶۵
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نظرات: ۱
نبض خبر

گزارش الجزیره از سناریوی استقرار سه ناو هواپیمابر

پنتاگون در حال ارسال تجهیزات پدافند هوایی و مهمات اضافی به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه است و سومین ناو هواپیمابر آمریکا در قالب یک ناو گروه از جمله یک ناو آبی خاکی در مسیر خاورمیانه قرار گرفته است. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که 12 شناور آمریکایی در منطقه حضور دارند و نیروهای دریایی دیگری نیز در راه هستند. سه ناو هواپیمابر در منطقه؛ سناریوی اصلی آمریکا چیست؟ گزارش الجزیره را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و آمریکا جنگ دریایی ایران و آمریکا ویدیو یو اس اس تئودور روزولت یو اس اس جورج واشینگتن یو اس اس جورج بوش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
1
4
پاسخ
باید قبل از تجمیع تار و مارشان کنیم.
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