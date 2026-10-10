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قیمت دلار امروز شنبه ۱۸ مهرماه؛ نرخ رسمی حواله دلار اعلام شد

آغاز معاملات هفتگی ارز با افت نسبی دلار آزاد تا محدوده ۲۶۶ هزار تومان و هم‌زمان افزایش چندصد تومانی نرخ‌های رسمی در مرکز مبادله رقم خورده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۶۲
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قیمت دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز نخستین روز کاری هفته را با دو سیگنال متفاوت آغاز کرده است؛ در حالی که قیمت اسکناس‌های شاخص در بازار غیررسمی با عقب‌نشینی و نوسان کاهشی مواجه شده، تالار ارز ادغامی در مرکز مبادله ایران شاهد رشد یکپارچه نرخ‌های خرید و فروش انواع حواله است.

معاملات بازار آزاد در دقایق ابتدایی امروز با تمایل به افت قیمت کلید خورد. بر این اساس، قیمت دلار آمریکا با ثبت نوسان کاهشی، در محدوده ۲۶۶ هزار تا ۲۶۷ هزار تومان در حال معامله است. هم‌زمان، اسکناس یورو در بازار غیررسمی روی رقم ۲۹۸ هزار تومان ایستاده است و درهم امارات نیز با قیمت ۷۲ هزار و ۴۸۰ تومان دادوستد می شود.

پیشروی نرخ خرید و فروش حواله دلار در مرکز مبادله

برخلاف بازار آزاد، تابلوی مرکز مبادله روندی صعودی را تجربه کرده است. در آغاز معاملات هفته، نرخ خرید حواله دلار آمریکا در تالار ارز ادغامی به رقم ۱۷۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است که در مقایسه با روز کاری قبل، افزایش ۵۲۹ تومانی را به ثبت رسانده است. در سوی دیگر، نرخ فروش حواله دلار نیز با رشد ۵۳۴ تومانی نسبت به پایان هفته گذشته، در سطح ۱۷۸ هزار و ۴۰۶ تومان قرار گرفته است.

قیمت دلار امروز شنبه ۱۸ مهرماه؛ نرخ رسمی حواله دلار اعلام شد

جهش حواله یورو در مرکز مبادله

حواله یورو نیز هم‌راستا با دلار مسیر افزایشی را در پیش گرفته است. بر اساس آخرین داده‌های مرکز مبادله، نرخ خرید حواله یورو با رشد ۶۷۳ تومانی نسبت به روز پنج‌شنبه، به رقم ۱۹۷ هزار و ۸۸۶ تومان افزایش یافته است. همچنین نرخ فروش حواله یورو با افزایش ۶۸۰ تومانی نسبت به روز کاری گذشته، مرز جدیدی را ثبت کرده و به رقم ۱۹۹ هزار و ۶۸۴ تومان رسیده است.

رشد هم‌گام حواله درهم امارات

ارز درهم امارات نیز در معاملات امروز مرکز مبادله از مدار رشد جا نمانده است؛ نرخ خرید حواله درهم با ثبت ۱۴۴ تومان افزایش نسبت به روز کاری قبل، روی رقم ۴۸ هزار و ۱۴۱ تومان ایستاده است. در بخش عرضه نیز نرخ فروش حواله درهم امارات با رشد ۱۴۶ تومانی به سطح ۴۸ هزار و ۵۷۹ تومان رسیده است.

 

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