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کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند

تصمیم ناگهانی و یک‌شبه این افراد بیش از آنکه یک حس وطنی باشد، بخشی از یک پروژه حساب‌شده برای نفوذ قدم‌به‌قدم به نهادهای فرهنگی و برقراری ارتباط با برخی مراجع تصمیم‌گیر است.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۵۵
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کیهان

به گزارش تابناک؛ شریعتمداری بازگشت هنرمندان به کشور را «نفوذ آرام فرهنگی» تفسیر کرد و نوشت: «تغییر چهره یک‌شبه این افراد بیش از آنکه یک حس وطنی باشد، بخشی از یک پروژه حساب‌شده برای نفوذ قدم‌به‌قدم به نهادهای فرهنگی و برقراری ارتباط با برخی مراجع تصمیم‌گیر است.»

اخیرا بازگشت برخی از چهره‌های عرصه هنر و موسیقی مبتذل و به اصطلاح سلبریتی‌های آن سوی آبی به کشور آغاز شده ... اما پرسش بنیادی این است: این بازگشت‌های ناگهانی با چه نیتی و تحت چه برنامه‌ریزی هدایت می‌شود؟

تصاویر منتشرشده از این افراد در فضای مجازی و متأسفانه برخی رسانه‌های زرد داخلی نشان می‌دهد که آنان همچنان در رؤیای طاغوت زیست می‌کنند و اهداف دیگری را دنبال می‌نمایند.

سناریوی «نفوذ آرام» در پوشش وطن‌پرستی

جبهه دشمن پس از شکست‌های پیاپی در مواجهه نظامی، فتنه زیستی و ایجاد آشوب‌های خیابانی، اکنون راهبرد خود را بر «نفوذ آرام فرهنگی» متمرکز کرده است.

آنان با تکیه بر عناصر وابسته خود و پوشش «وطن‌پرستیِ دروغین»، در اندیشه بازسازی شبکه تأثیرگذاری فرهنگی و هنری هستند.


تغییر چهره یک‌شبه این افراد بیش از آنکه یک حس وطنی باشد، بخشی از یک پروژه حساب‌شده برای نفوذ قدم‌به‌قدم به نهادهای فرهنگی و برقراری ارتباط با برخی مراجع تصمیم‌گیر است.

مراقب «برندسازی مجدد» باشید

پیشگیری از جولان این عناصر، نیازمند حساسیت و مراقبت دقیق چندلایه است. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی باید لایه‌های پنهان و اهداف این بازگشت‌های سازمان‌یافته را زیر ذره‌بین قرار داده و از بررسی ابعاد آن چشم‌پوشی نکنند. 

همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دولت نباید اجازه دهند بستر رسانه‌ای و رسمی کشور برای برندسازی مجدد و عادی‌سازی چهره‌های خودفروخته فراهم شود. 
منبع: کیهان

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