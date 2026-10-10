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تصادف زنجیره‌ای درخراسان‌شمالی+شمار کشته‌ها

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: برخورد یک خودروی عبوری با افراد تجمع‌کرده در محل واژگونی یک خودرو در محور بجنورد ـ شیروان ۲ کشته و ۱۷ نفر مصدوم داشتند.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۵۴
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تصادف زنجیره ای

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی، اعلام کرد: این حادثه شب گذشته در کیلومتر چهار محور بجنورد به شیروان، محدوده پیش از پل شهید سلیمانی رخ داد.

تقی رحمتی امروز شنبه افزود: ابتدا یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ واژگون شد و در ادامه یک دستگاه خودروی پژو پارس با افرادی که در محل حادثه تجمع کرده بودند، برخورد کرد.

اعزام نیروهای امدادی به محل حادثه

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی خراسان شمالی ادامه داد: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۶ دستگاه آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی و ۲ تیم امدادی جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

رحمتی گفت: ۲ نفر در این سانحه به علت شدت جراحات در دم جان باختند و ۱۷ نفر مصدوم شدند.

وی خاطرنشان کرد: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تریاژ در محل، مصدومان با استفاده از ۶ دستگاه آمبولانس اورژانس و ۲ دستگاه آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان امام علی (ع) منتقل شدند.

هشدار اورژانس درباره تجمع در محل تصادف

رییس اورژانس خراسان شمالی از رانندگان و شهروندان خواست هنگام مشاهده سوانح رانندگی از توقف‌های غیرضروری و تجمع در محل حادثه خودداری کنند چون تجمع افراد در صحنه تصادف علاوه بر ایجاد اختلال در تردد خودروهای امدادی، خطر وقوع حوادث ثانویه و افزایش شمار مصدومان و جان‌باختگان را به همراه دارد.

گفتنی است؛ خراسان‌شمالی با ۱۰ شهرستان و یک میلیون نفر جمعیت واقع در شمال شرق کشور است.
منبع: ایرنا

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