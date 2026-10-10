تصادف زنجیرهای درخراسانشمالی+شمار کشتهها
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی، اعلام کرد: این حادثه شب گذشته در کیلومتر چهار محور بجنورد به شیروان، محدوده پیش از پل شهید سلیمانی رخ داد.
تقی رحمتی امروز شنبه افزود: ابتدا یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ واژگون شد و در ادامه یک دستگاه خودروی پژو پارس با افرادی که در محل حادثه تجمع کرده بودند، برخورد کرد.
اعزام نیروهای امدادی به محل حادثه
رییس اورژانس پیشبیمارستانی خراسان شمالی ادامه داد: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۶ دستگاه آمبولانس اورژانس پیشبیمارستانی و ۲ تیم امدادی جمعیت هلالاحمر به محل اعزام شدند.
رحمتی گفت: ۲ نفر در این سانحه به علت شدت جراحات در دم جان باختند و ۱۷ نفر مصدوم شدند.
وی خاطرنشان کرد: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تریاژ در محل، مصدومان با استفاده از ۶ دستگاه آمبولانس اورژانس و ۲ دستگاه آمبولانس هلالاحمر به بیمارستان امام علی (ع) منتقل شدند.
هشدار اورژانس درباره تجمع در محل تصادف
رییس اورژانس خراسان شمالی از رانندگان و شهروندان خواست هنگام مشاهده سوانح رانندگی از توقفهای غیرضروری و تجمع در محل حادثه خودداری کنند چون تجمع افراد در صحنه تصادف علاوه بر ایجاد اختلال در تردد خودروهای امدادی، خطر وقوع حوادث ثانویه و افزایش شمار مصدومان و جانباختگان را به همراه دارد.
گفتنی است؛ خراسانشمالی با ۱۰ شهرستان و یک میلیون نفر جمعیت واقع در شمال شرق کشور است.
منبع: ایرنا