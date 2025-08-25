رییس سازمان اورژانس پیش بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی از تصادف زنجیره ای در محور آشخانه به جنگل گلستان با ۱۲ مصدوم و ۲ کشته خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از روابط عمومی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی، تقی رحمتی شامگاه دوشنبه اظهار کرد: این سانحه رانندگی عصر امروز در جاده آشخانه به جنگل گلستان در دو راهی حیدرآباد بر اثر برخورد سه دستگاه خودرو سواری رخ داد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی به همراه ۲ آمبولانس هلال احمر مصدومان این حادثه را به بیمارستان پورسینا آشخانه انتقال دادند.

رحمتی بیان کرد: متاسفانه در این سانحه رانندگی ۲ نفر در دم جان باختند و ۱۲ نفر هم مصدوم و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.