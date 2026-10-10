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کد خبر: ۱۳۹۸۰۴۹
بازدید: ۱۳۷۴
نظرات: ۱

عکس: بحران بی‌سابقه ابولا در کنگو

جمهوری دموکراتیک کنگو با مرگبارترین و شدیدترین موج شیوع ابولا در تاریخ خود روبه‌رو است؛ بحرانی که تاکنون بیش از ۸ هزار مبتلا و بالغ بر ۴ هزار قربانی بر جای گذاشته است. این طغیان ناشی از گونه کمیاب و خطرناک «بوندی‌بوگیو» است که در حال حاضر هیچ‌گونه واکسن یا درمان شناخته‌شده‌ای برای مقابله با آن وجود ندارد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل ابولا کنگو
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Italy
۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹
والله چی بگم؟ هر چی سنگه برای پای لنگه . اینها کم بدبخت هستند بلا از در و دیوار براشوم میباره
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