عکس: بحران بی‌سابقه ابولا در کنگو

جمهوری دموکراتیک کنگو با مرگبارترین و شدیدترین موج شیوع ابولا در تاریخ خود روبه‌رو است؛ بحرانی که تاکنون بیش از ۸ هزار مبتلا و بالغ بر ۴ هزار قربانی بر جای گذاشته است. این طغیان ناشی از گونه کمیاب و خطرناک «بوندی‌بوگیو» است که در حال حاضر هیچ‌گونه واکسن یا درمان شناخته‌شده‌ای برای مقابله با آن وجود ندارد.