عکس: بحران بیسابقه ابولا در کنگو
جمهوری دموکراتیک کنگو با مرگبارترین و شدیدترین موج شیوع ابولا در تاریخ خود روبهرو است؛ بحرانی که تاکنون بیش از ۸ هزار مبتلا و بالغ بر ۴ هزار قربانی بر جای گذاشته است. این طغیان ناشی از گونه کمیاب و خطرناک «بوندیبوگیو» است که در حال حاضر هیچگونه واکسن یا درمان شناختهشدهای برای مقابله با آن وجود ندارد.
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برچسبها:عکس بین الملل ابولا کنگو
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