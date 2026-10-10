هشدار: به کوهستان و مسیرهای پرخطر نروید
به گزارش تابناک؛ با صدور هشدار نارنجی هواشناسی، امروز نوار شمالی، سواحل خزر، شمالشرق و ارتفاعات البرز شاهد رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد خواهند بود.
همچنین در تهران، البرز، قزوین و مناطقی از غرب کشور، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیشبینی شده است.
بنا بر این گزارش؛ مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران با صدور هشدار سطح زرد، از احتمال وقوع سیلاب، رعدوبرق و کاهش دید در پی فعالیت سامانه بارشی جدید خبر داد و بر ضرورت پرهیز از هرگونه فعالیت در حاشیه رودخانهها و مناطق مرتفع تأکید کرد.
پیشبینیهای هواشناسی حاکی از آن است، از بعدازظهر شنبه ۱۸ تا بعدازظهر یکشنبه ۱۹ مهرماه، در تمامی مناطق استان شاهد رگبار باران، رعدوبرق، کاهش دما و وزش باد شدید موقتی خواهیم بود.
این سامانه میتواند منجر به افزایش روانآبها، بالا آمدن سطح رودخانهها، آبگرفتگی معابر و وقوع صاعقه شود.
حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به احتمال آسیب به سازههای کممقاومت و بخشهای کشاورزی، بر مخاطرات احتمالی این سامانه در مناطق مرتفع تأکید کرد.
بنابراین، شهروندان از اتراق و توقف در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها بهطور اکید خودداری کنند.
وی بر ضرورت رعایت احتیاط در تردد جادهها، بهویژه در محورهای کوهستانی، تأکید کرد و از پرهیز از هرگونه فعالیت کوهنوردی و گردشگری در این شرایط ناپایدار جوی خبر داد و گفت: باید نسبت به استحکامبخشی به سازههای کممقاومت و تجهیزات مستعد آسیب اقدام کرد و کشاورزان نیز باید تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات و تأسیسات خود اتخاذ کنند.