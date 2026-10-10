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هشدار: به کوهستان‌ و مسیرهای پرخطر نروید

با صدور هشدار نارنجی از سوی سازمان هواشناسی، امروز نوار شمالی، سواحل خزر، شمال‌شرق و ارتفاعات البرز رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد را شاهد خواهند بود.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۴۰
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هشدار نارنجی هواشناسی

به گزارش تابناک؛ با صدور هشدار نارنجی هواشناسی، امروز نوار شمالی، سواحل خزر، شمال‌شرق و ارتفاعات البرز شاهد رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد خواهند بود.

همچنین در تهران، البرز، قزوین و مناطقی از غرب کشور، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیش‌بینی شده است.

بنا بر این گزارش؛ مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران با صدور هشدار سطح زرد، از احتمال وقوع سیلاب، رعدوبرق و کاهش دید در پی فعالیت سامانه بارشی جدید خبر داد و بر ضرورت پرهیز از هرگونه فعالیت در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق مرتفع تأکید کرد.

پیش‌بینی‌های هواشناسی حاکی از آن است، از بعدازظهر شنبه ۱۸ تا بعدازظهر یک‌شنبه ۱۹ مهرماه، در تمامی مناطق استان شاهد رگبار باران، رعدوبرق، کاهش دما و وزش باد شدید موقتی خواهیم بود. 

این سامانه می‌تواند منجر به افزایش روان‌آب‌ها، بالا آمدن سطح رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و وقوع صاعقه شود.

حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به احتمال آسیب به سازه‌های کم‌مقاومت و بخش‌های کشاورزی، بر مخاطرات احتمالی این سامانه در مناطق مرتفع تأکید کرد.

بنابراین، شهروندان از اتراق و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به‌طور اکید خودداری کنند. 

وی بر ضرورت رعایت احتیاط در تردد جاده‌ها، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، تأکید کرد و از پرهیز از هرگونه فعالیت کوهنوردی و گردشگری در این شرایط ناپایدار جوی خبر داد و گفت: باید نسبت به استحکام‌بخشی به سازه‌های کم‌مقاومت و تجهیزات مستعد آسیب اقدام کرد و کشاورزان نیز باید تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات و تأسیسات خود اتخاذ کنند.

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برچسب ها
هشدار نارنجی هواشناسی سازمان هواشناسی هشدار بارندگی شمال کشور سواحل خزر رگبار باران
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