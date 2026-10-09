حجت الاسلام علیرضا پناهیان فاش کرد: «در این چند روزه یک عده‌ای دستگیر کردند که اینها به عنوان انقلابی، فحش‌های انقلابی شدید در برخی تظاهرات‌ها به برخی دیگر از مسئولین مثلاً سر قصه مذاکرات می‌دادند که آقا شما به خون شهدا خیانت کردید. دستگیر کردند و بعد دیدند این عضو ضدانقلاب‌های بهایی است، نه ضدانقلاب معمولی... بنده خودم توصیه‌های در فضای مجازی از طرف ضدانقلاب به یاران‌شان را دیدم که بروید اکانت‌های حزب اللهی درست کنید و به عنوان انقلابی به گروه دیگر حمله کنید...» اظهارات تکان دهنده پناهیان را می‌بینید و می‌شنوید.