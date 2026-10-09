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کد خبر:۱۳۹۸۰۳۲
کد خبر:۱۳۹۸۰۳۲
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نبض خبر

پناهیان: عده‌ای بهایی دستگیر شدند که در تظاهرات علیه مسئولین شعار می‌دادند!

حجت الاسلام علیرضا پناهیان فاش کرد: «در این چند روزه یک عده‌ای دستگیر کردند که اینها به عنوان انقلابی، فحش‌های انقلابی شدید در برخی تظاهرات‌ها به برخی دیگر از مسئولین مثلاً سر قصه مذاکرات می‌دادند که آقا شما به خون شهدا خیانت کردید. دستگیر کردند و بعد دیدند این عضو ضدانقلاب‌های بهایی است، نه ضدانقلاب معمولی... بنده خودم توصیه‌های در فضای مجازی از طرف ضدانقلاب به یاران‌شان را دیدم که بروید اکانت‌های حزب اللهی درست کنید و به عنوان انقلابی به گروه دیگر حمله کنید...» اظهارات تکان دهنده پناهیان را می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر علیرضا پناهیان ویدیو تجمعات شبانه توهین به مسئولین تظاهرات مذاکرات هسته ای انقلابی نما سوپرانقلابی مذاکرات ایران و آمریکا
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