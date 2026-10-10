واکنش تند زلنسکی به کاهش تحریم روسیه

رئیس‌جمهور اوکراین در واکنش به توافق پوتین و ترامپ هشدار داد که هرگونه کاهش تحریم‌های روسیه بدون دستیابی به توافقی روشن و پایدار برای کاهش تنش‌ها، نشانه‌ای از ضعف خواهد بود.

به گزارش تابناک، زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در واکنش به توافق میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ اظهاراتی را مطرح کرد.

زلنسکی با انتقاد از هرگونه تخفیف در تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه گفت: اجازه دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی، به معنای سرمایه‌گذاری در جنگی است که باید به آن پایان داد، نه اینکه آن را طولانی‌تر کرد.

وی افزود: هرگونه کاهش تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه، بدون دستیابی به توافقی روشن و پایدار برای کاهش تنش‌ها، نشانه‌ای از ضعف است.