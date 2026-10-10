En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

واکنش تند زلنسکی به کاهش تحریم روسیه

رئیس‌جمهور اوکراین در واکنش به توافق پوتین و ترامپ هشدار داد که هرگونه کاهش تحریم‌های روسیه بدون دستیابی به توافقی روشن و پایدار برای کاهش تنش‌ها، نشانه‌ای از ضعف خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۲۸
| |
1013 بازدید

 

واکنش تند زلنسکی به کاهش تحریم روسیه

به گزارش تابناک، زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در واکنش به توافق میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ اظهاراتی را مطرح کرد.

زلنسکی با انتقاد از هرگونه تخفیف در تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه گفت: اجازه دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی، به معنای سرمایه‌گذاری در جنگی است که باید به آن پایان داد، نه اینکه آن را طولانی‌تر کرد.

وی افزود: هرگونه کاهش تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه، بدون دستیابی به توافقی روشن و پایدار برای کاهش تنش‌ها، نشانه‌ای از ضعف است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
زلنسکی اوکراین جنگ روسیه و اوکراین تحریم روسیه
ستاره داوود روی کفش دختر پهلوی/ اسراییل وطن اصلی خاندان پهلوی
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005rgq
tabnak.ir/005rgq