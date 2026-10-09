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هشدار جدی نهاد آبراه خلیج فارس

نهاد آبراه خلیج فارس با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به سوءاستفاده از دامنه‌های جعلی هشدار داد و اعلام کرد که مکاتبات رسمی این نهاد صرفاً از طریق ایمیل با دامنه PGSA.ir انجام می‌شود و هیچ دامنه دیگری اعتبار ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۲۷
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فوری/ اطلاعیه نهاد آبراه خلیح فارس در مورد وجود دامنه‌های جعلی
 
به گزارش تابناک، نهاد آبراه خلیج فارس در پی گزارش‌هایی درباره سوءاستفاده از دامنه‌های جعلی، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.
 
در این اطلاعیه تأکید شده است که تمامی مکاتبات مربوط به پی‌جی‌اس‌ای تنها از طریق ایمیل و با دامنه PGSA.ir صورت می‌گیرد و سایر دامنه‌ها فاقد هرگونه اعتبار هستند.
 
این نهاد از مخاطبان و ذی‌ربطان خواسته است برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، تنها به مکاتباتی که از دامنه رسمی PGSA.ir ارسال می‌شود، اعتماد کنند.
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