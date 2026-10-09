هشدار جدی نهاد آبراه خلیج فارس

به گزارش تابناک، نهاد آبراه خلیج فارس در پی گزارش‌هایی درباره سوءاستفاده از دامنه‌های جعلی، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که تمامی مکاتبات مربوط به پی‌جی‌اس‌ای تنها از طریق ایمیل و با دامنه PGSA.ir صورت می‌گیرد و سایر دامنه‌ها فاقد هرگونه اعتبار هستند.

این نهاد از مخاطبان و ذی‌ربطان خواسته است برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، تنها به مکاتباتی که از دامنه رسمی PGSA.ir ارسال می‌شود، اعتماد کنند.