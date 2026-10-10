واکنش مینو محرز به ادعای شیوع طاعون در روسیه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر اینکه هیچ مرجع علمی تاکنون ادعای شیوع طاعون در روسیه را تأیید نکرده است، از مردم خواست اخبار مرتبط با این موضوع را تنها از منابع رسمی و معتبر پیگیری کنند.

مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره ادعای شیوع طاعون در روسیه گفت: تاکنون موضع رسمی در این زمینه اتخاذ نشده است. طاعون در گذشته عمدتاً از طریق جوندگان و کک‌های آلوده منتقل می‌شد، اما در مطالبی که درباره روسیه منتشر شده، ادعا شده این بیماری از طریق تنفس فردی که در آزمایشگاه فعالیت داشته، شیوع یافته است. با این حال، اطلاعات دقیقی درباره چگونگی وقوع این اتفاق در دست نیست. به گزارش تابناک؛، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره ادعایدرگفت: تاکنون موضع رسمی در این زمینه اتخاذ نشده است. طاعون در گذشته عمدتاً از طریق جوندگان و کک‌های آلوده منتقل می‌شد، اما در مطالبی که درباره روسیه منتشر شده، ادعا شده این بیماری از طریق تنفس فردی که در آزمایشگاه فعالیت داشته، شیوع یافته است. با این حال، اطلاعات دقیقی درباره چگونگی وقوع این اتفاق در دست نیست.

وی با اشاره به انتشار گسترده مطالبی در فضای مجازی که موجب نگرانی مردم شده است، افزود: تاکنون هیچ مرجع علمی این ادعاها را تأیید نکرده و اطلاعات موجود عمدتاً به گزارش‌های رسانه‌ای محدود می‌شود.

علائم و ماهیت بیماری طاعون

محرز درباره ماهیت بیماری طاعون توضیح داد: طاعون یک بیماری باکتریایی با منشأ حیوانی است که معمولاً از طریق جوندگان آلوده و کک‌های ناقل به انسان منتقل می‌شود. این بیماری در گذشته شیوع گسترده‌ای داشت و تلفات زیادی بر جای گذاشت.

این متخصص بیماری‌های عفونی ادامه داد: طاعون بر اثر باکتری ایجاد می‌شود و در گذشته بیماری بسیار خطرناکی بود. از علائم نوع غده‌ای آن می‌توان به تورم غدد لنفاوی، به‌ویژه در ناحیه کشاله ران، اشاره کرد. این بیماری می‌تواند ریه‌ها را نیز درگیر کند و مشکلات تنفسی ایجاد کند.

وی درباره واکسن طاعون نیز اظهار کرد: برای این بیماری واکسن‌هایی در برخی شرایط و مناطق خاص توسعه یافته‌اند، اما واکسیناسیون عمومی گسترده‌ای علیه آن انجام نمی‌شود.

محرز در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری اخبار از منابع معتبر خاطرنشان کرد: مردم اخبار مربوط به این موضوع را از طریق مراجع علمی، وزارت بهداشت و نهادهای مسئول پیگیری کنند و به مطالب تأییدنشده‌ای که در فضای مجازی منتشر می‌شود، توجه نکنند. انتشار گسترده این ادعاها در رسانه‌ها باعث نگرانی مردم شده است، در حالی که برای اظهارنظر قطعی درباره صحت و ابعاد این موضوع، به اطلاعات معتبر و تأییدشده نیاز داریم.