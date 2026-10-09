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واکنش تند سخنگوی‌دولت به ترورها وتحریف تاریخ

سخنگوی دولت: ترورهای کور و تحریف‌های تاریخی نمی‌تواند شکوه ملت ایران را خدشه‌دار کند. این سرزمین در برابر هیچ توطئه‌ای سر خم نمی کند و همچنان استوار خواهد ماند.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۲۱
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سخنگوی دولت

به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امشب (جمعه ۱۷ مهر) در واکنش به گزافه‌گویی‌های مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره تمدن ایرانیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران، نام بلند تمدنی است که با خرد، فرهنگ و مدارای مردمانش از فراز هزاران سال عبور کرده است. نه تحریف تاریخ می‌تواند از شکوه این ملت بکاهد و نه ترورهای کور، قامت این سرزمین را خم کند. ایران به پشتوانه فرهنگ و ملتش بزرگ مانده و بزرگ خواهد ماند.»
منبع: ایسنا
 

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