به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امشب (جمعه ۱۷ مهر) در واکنش به گزافه‌گویی‌های مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره تمدن ایرانیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران، نام بلند تمدنی است که با خرد، فرهنگ و مدارای مردمانش از فراز هزاران سال عبور کرده است. نه تحریف تاریخ می‌تواند از شکوه این ملت بکاهد و نه ترورهای کور، قامت این سرزمین را خم کند. ایران به پشتوانه فرهنگ و ملتش بزرگ مانده و بزرگ خواهد ماند.»

منبع: ایسنا

