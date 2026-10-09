پایان خونین زندگی مشترک در ۸۰ سالگی

سوءظن پیرمرد ۸۰ ساله تهرانی، به فاجعه‌ای هولناک منجر شد و همسر ۷۰ ساله‌اش را به قتل رساند. متهم که پس از خفه کردن همسرش دچار عذاب وجدان شده بود، دقایقی بعد با تماس با پلیس ۱۱۰، پرده از جنایت خود برداشت و تسلیم قانون شد.

به گزارش تابناک؛ سایه سیاه سوءظن در خانه پیرمرد ۸۰ ساله تهرانی، به فاجعه‌ای هولناک در محله مجیدیه منجر شد که طی آن همسر ۷۰ ساله‌اش با دستان او به قتل رسید. متهم که پس از خفه کردن همسرش دچار عذاب وجدان شده بود، دقایقی بعد با تماس با پلیس ۱۱۰، پرده از جنایت خود برداشت و تسلیم قانون شد.

بنا بر این گزارش؛ ساعت چهار عصر پنجشنبه شانزدهم مهر امسال، مردی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران تماس گرفت و از قتل همسرش خبر داد. ماموران هنگام حضور در محل با مردی ۸۰ساله روبه‌رو شدند که پشت تلفن گفته بود همسر ۷۰ساله‌اش را در خانه کشته است. سپس ماموران کلانتری در تماسی کوتاه، ماجرای جنایت خانوادگی را به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام کردند و بعد از آن تحقیقات جنایی در محله مجیدیه تهران آغاز شد.

با دریافت این خبر، با دستور قضایی، متهم در خانه‌اش در طبقه سوم یکی از ساختمان‌های محله مجیدیه بازداشت شد. ماموران کلانتری در بازرسی از خانه، جسد زن ۷۰ساله را در یکی از اتاق‌های خانه طبقه سوم پیدا کردند که بررسی‌های اولیه نشان می‌داد جسد آثار خفگی دارد و حدود دو ساعت از مرگ او گذشته است.

وقتی بازپرس سالار صنعتگر و تیم تحقیق جنایی در محل حضور یافتند پیرمرد در اظهاراتش مدعی شد: «من و همسرم در خانه تنها بودیم. فکر می‌کردم همسرم دارد به من خیانت می‌کند و به رفتارش مشکوک شده بودم.»

این مرد ۸۰ساله ادامه داد: «قبل از قتل بین ما دعوا اتفاق افتاد و وقتی دعوا شد، عصبانی شدم و جنون به من دست داد و با دستانم همسرم را خفه کردم. پس از مرگ همسرم دچار عذاب وجدان شدم. اول با ۱۱۰ تماس گرفتم و بعد هم به کلانتری مجیدیه رفتم و خودم را تسلیم کردم.»

با اعتراف صریح این مرد، جسد زن مسن برای بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد. متهم هم بازداشت شد و تحقیقات از او در اداره دهم پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.

منبع: اعتماد