لحظات نجات معجزه آسا یک بیمار در قائمشهر

آمبولانس در ورودی بیمارستان رازی قائمشهر از کار افتاد، اما تلاش برای نجات جان بیمار متوقف نشد. در صحنه‌ای کم‌نظیر، نیروهای اورژانس و کادر درمان بیمار را روی تخت به داخل بیمارستان منتقل کردند و همزمان آقای هاشمی، پرستار بیمارستان، روی تخت بیمار عملیات احیا را ادامه داد. تصویر فداکاری سیدمجتبی هاشمی، پرستار بیمارستان رازی قائمشهر، پس از انتشار در فضای مجازی با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد؛ آمبولانس تنها ۱۵ متر مانده به ورودی بیمارستان دچار نقص فنی شد، اما این اتفاق پایان عملیات نجات نبود. هاشمی از لحظات پراضطراب احیای بیمار، تجربه ۱۴ ساله خود در مواجهه با شرایط بحرانی و مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه پرستاری روایت کرد.