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دبل طلایی تکواندو ایران در پاریس؛ زندی و سلیمی قهرمان شدند

سومین مرحله از رقابت‌های گرندپری تکواندوی ۲۰۲۶، امروز آغاز شد. در این مسابقات ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم نشان طلا را از آن خود کرد. آرین سلیمی نیز در وزن ۸۰+ کیلوگرم بر سکوی نخست ایستاد.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۰۳
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تکواندوکاران ایران

به گزارش تابناک؛ تکواندوکاران ایران در نخستین روز رقابت‌های گرندپری پاریس ۲۰۲۶ با درخشش ابوالفضل زندی و آرین سلیمی، دو مدال طلا کسب کردند تا شروعی درخشان در این مسابقات داشته باشند.

سومین مرحله رقابت‌های گرندپری تکواندو در سال ۲۰۲۶ از صبح جمعه ۱۷ مهرماه در سالن مارسل سردان پاریس آغاز شد. در روز نخست این رقابت‌ها، مبارزات اوزان مثبت ۶۷ کیلوگرم بانوان و منفی ۵۸ و مثبت ۸۰ کیلوگرم مردان برگزار شد و دو نماینده ایران روی سکوی نخست ایستادند.

زندی با شکست نماینده کره‌جنوبی قهرمان شد

ابوالفضل زندی در وزن منفی ۵۸ کیلوگرم، پس از استراحت در دور نخست، مقابل مهدی رزمیان، دیگر نماینده ایران، قرار گرفت و در دو راند به پیروزی رسید. او در مبارزه دوم نیز با نتیجه ۲ بر صفر نورالدین ایساکا از نیجریه را شکست داد و به نیمه‌نهایی راه یافت.

زندی در این مرحله برابر خسوس رودریگز از اسپانیا به میدان رفت. در حالی که نماینده ایران راند نخست را با برتری پشت سر می‌گذاشت، حریف اسپانیایی از ادامه مسابقه انصراف داد تا زندی راهی فینال شود.

تکواندوکار ایران در دیدار نهایی برابر تائه‌جون پارک از کره‌جنوبی قرار گرفت و با پیروزی ۲ بر صفر، عنوان قهرمانی و مدال طلای این وزن را از آن خود کرد.

دبل طلایی تکواندو ایران در پاریس؛ زندی و سلیمی قهرمان شدند

تکرار طلای المپیک پاریس با درخشش آرین سلیمی

آرین سلیمی، قهرمان المپیک، نیز در وزن مثبت ۸۰ کیلوگرم عملکردی درخشان داشت. او در نخستین مبارزه خود با نتیجه ۲ بر صفر محمدحسین یزدانی، دیگر نماینده ایران، را شکست داد و در ادامه با همین نتیجه از سد مارات ماولونوف از ازبکستان گذشت.

سلیمی در سومین مبارزه نیز با پیروزی ۲ بر صفر برابر آرتیوم پلونس از بلاروس به نیمه‌نهایی رسید و در این مرحله با همین نتیجه سیف عیسی از مصر را مغلوب کرد تا جواز حضور در فینال را به دست آورد.

قهرمان المپیک پاریس در دیدار نهایی بار دیگر برابر کادن کانیگهام از بریتانیا قرار گرفت؛ رقیبی که در المپیک پاریس نیز مقابل او مبارزه کرده بود. سلیمی این بار هم موفق شد حریف خود را شکست دهد و با برتری ۲ بر یک، دومین مدال طلای ایران در روز نخست مسابقات را به ارمغان بیاورد.

ادامه رقابت‌ها تا یکشنبه

سومین مرحله رقابت‌های گرندپری تکواندو در سال ۲۰۲۶ با حضور ۲۵۳ تکواندوکار از ۵۴ کشور جهان از روز جمعه آغاز شده و تا یکشنبه ۱۹ مهرماه ادامه خواهد داشت.

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