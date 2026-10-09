بسیاری اعتقاد دارند که یکی از عوامل حوادث 1388 عملکرد صداوسیما به مدیریت سید عزت‌الله ضرغامی بود که اوجش وقت اضافه به احمدی نژاد برای دفاع از خودش و تصور تبعیض در طرف مقابل بود و شاید همین مسئله باعث شد که طرف مقابل هم وقت دفاع از خودش بخواهد و میرحسین موسوی از ضرغامی درخواست گفت و گوی تلویزیونی زنده با مردم برای آرام کردن فضا بکند اما ضرغامی می‌گوید راساً تصمیم گرفته چنین امکانی به میرحسین ندهد، چرا نگران بوده اوضاع بدتر شود! روایت قابل تامل ضرغامی را می‌بینید و می‌شنوید.