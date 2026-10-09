افزایش سرمایه پارس خودرو تایید شد

افزایش سرمایه ۱٬۰۷۲ درصدی پارس‌خودرو از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تأیید حسابرس و بازرس قانونی رسید.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی، گزارش افزایش سرمایه این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تأیید حسابرس و بازرس قانونی رسید. بر این اساس، سرمایه پارس‌خودرو از حدود ۱۱.۴ همت به ۱۳۳.۱ همت افزایش خواهد یافت؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در اصلاح ساختار مالی شرکت و فراهم شدن زمینه خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت ایفا کند.

این افزایش سرمایه در پی ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت توسط کارشناسان رسمی دادگستری و شناسایی مازاد ارزش دارایی‌های شرکت انجام شده است.

بر اساس گزارش تهیه‌شده، سرمایه شرکت با افزایش ۱۲۱.۷ همتی، معادل ۱٬۰۷۲ درصد افزایش خواهد یافت.اجرای این افزایش سرمایه منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام است.

با نهایی شدن این فرآیند، افزایش سرمایه پیشنهادی پارس‌خودرو می‌تواند زمینه اصلاح ساختار سرمایه، بهبود وضعیت مالی و حرکت شرکت در مسیر خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت را فراهم کند.