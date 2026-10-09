ارتباط خلبان فلایدبی با ایران از زبان خودش!
دادستان کل امارات: کمک خلبان عمانی پرواز دبی به تلآویو قصد داشته است هواپیما را برباید و با انجام حملهای انتحاری به یکی از پایانههای فرودگاه بنگوریون، به آن حمله کند. به گفته مقام های اماراتی، مظنون اعتراف کرده که به تنهایی اقدام کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۹۲| |
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به گزارش تابناک، دادستان کل امارات اعلام کرد: کمک خلبان عمانی پرواز دبی به تلآویو قصد داشته است هواپیما را برباید و با انجام حملهای انتحاری به یکی از پایانههای فرودگاه بنگوریون، به آن حمله کند.
به گفته مقام های اماراتی، مظنون اعتراف کرده که به تنهایی اقدام کرده است.
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