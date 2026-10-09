En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ارتباط خلبان فلای‌دبی با ایران از زبان خودش!

دادستان کل امارات: کمک‌ خلبان عمانی پرواز دبی به تل‌آویو قصد داشته است هواپیما را برباید و با انجام حمله‌ای انتحاری به یکی از پایانه‌های فرودگاه بن‌گوریون، به آن حمله کند. به گفته مقام‌ های اماراتی، مظنون اعتراف کرده که به‌ تنهایی اقدام کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۹۲
| |
25 بازدید

خلبان فلای‌دبی ارتباط خود با ایران را رد کرد

به گزارش تابناک، دادستان کل امارات اعلام کرد: کمک‌ خلبان عمانی پرواز دبی به تل‌آویو قصد داشته است هواپیما را برباید و با انجام حمله‌ای انتحاری به یکی از پایانه‌های فرودگاه بن‌گوریون، به آن حمله کند.

به گفته مقام‌ های اماراتی، مظنون اعتراف کرده که به‌ تنهایی اقدام کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فلای تودی پرواز توقف پرواز تاخیر پرواز
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شوک فلای‌دبی به مسافران عربستان!
توقف ناگهانی پروازهای فلای دبی به تل‌آویو
خبر امیدوارکننده درباره پروازهای عمان و آذربایجان
توقف ناگهانی پروازها در ترکیه!
لوفت هانزا پرواز‌های خود را به عربستان تعلیق کرد
درخواست تعلیق همه پروازهای فلای‌دوبی به اسرائیل
پرواز تهران - نجف برقرار شد
توقف پروازها در فرودگاه بین‌المللی طائف عربستان
واکنش فرودگاه نجف به شایعه توقف پروازهای ایران
توقف پروازها در فرودگاه بین‌المللی بحرین
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005rgG
tabnak.ir/005rgG