ارتباط خلبان فلای‌دبی با ایران از زبان خودش!

دادستان کل امارات: کمک‌ خلبان عمانی پرواز دبی به تل‌آویو قصد داشته است هواپیما را برباید و با انجام حمله‌ای انتحاری به یکی از پایانه‌های فرودگاه بن‌گوریون، به آن حمله کند. به گفته مقام‌ های اماراتی، مظنون اعتراف کرده که به‌ تنهایی اقدام کرده است.