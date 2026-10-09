ویدیوی تقطیع شده از علی لاریجانی؛ اصلش چه بود؟

در روزهای اخیر، بخشی از مصاحبه شهید دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۴، با عنوان «ارتباط برخی مسئولین داخلی با آمریکایی‌ها» توسط اکانت‌های رسانه‌ای منتشر شده است؛ در صورتی که کلیپ فوق، تقطیعی از سخنان ایشان است. شهید لاریجانی در مصاحبه‌، ابتدا نقل‌قول ترامپ را درباره‌ی ارتباط برخی فرماندهان و افراد در داخل کشور با او نقل می‌کنند و سپس پاسخ محکم و قاطعی به این اکاذیب می‌دهند و می‌گویند که تمام مقامات، فرماندهان نظامی و مردم در برابر این ادعاها ایستادند. همچنین ایشان در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۴، در نامه‌ای به رسانه‌ها نوشتند: «برای دفع خطرات از کشورمان ایران، دو نکته مهم است: یکی تقویت نیروهای مسلح؛ پیگیری این مورد با ما. و مهم‌تر، حفظ انسجام ملی؛ پیگیری و کمک درباره این موضوع هم با شما رسانه‌های عزیز.» لذا از تمامی فعالان رسانه‌ای و رسانه‌ها درخواست می‌شود که با وجود موقعیت خطیر کشور، از هرگونه تقطیع یا تحریف سخنان ایشان و صدمه به انسجام اجتماعی، پرهیز کنند.